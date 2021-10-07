法國訪台參議員理查講話帶稱台灣國家 有激怒中國危險？

法新社今天自台北報道說，正在率領參議院代表團訪問台灣的法國議員阿蘭-理查德周四稱台灣為 "國家"，這一說法可能會引起北京的憤怒。在從蔡英文總統手中接過榮譽勳章後的簡短講話中，理查稱讚台灣駐巴黎代表處 "在代表國家方面做得非常好"。

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據法新社說，這位法國前國防部長不顧北京的告誡，與三位議會同事一起於周三抵達台北，進行為期五天的訪問。法國和大多數國家一樣，正式承認中國，而中國聲稱對台灣島擁有主權。北京試圖讓台北處於外交孤立狀態，並反對將台灣作為一個國家的任何提法。

自2016年蔡英文當選以來，共產黨政權進一步加大了壓力，並積極地試圖阻止對該島的任何官方訪問。

中國駐巴黎大使館在其網站上警告說，法國參議員的訪問將損害中國利益、中法關係和 "法國的形象"。2月，中國駐法國大使給理查寫了一封信，警告說訪問台灣將 "明顯違反一個中國原則，並向台灣獨立勢力發出錯誤的信號"。

台灣外交部則稱讚這次訪問是 "台灣和法國作為民主夥伴，堅持維護自由和民主價值的象徵"。據台灣總統蔡英文星期四說。"我們非常感動，理查參議員沒有被壓力嚇倒......第三次訪問台灣。"

蔡英文對法國參議院在5月通過的呼籲台灣參與聯合國組織的決議表示歡迎。

參議院台灣友好小組主席阿蘭-理查此前曾於2015年和2018年訪問台灣。

法新社說，去年，北京稱捷克參議院議長米洛斯-維斯特奇爾對台灣的訪問是 "挑釁"，並承諾將使捷克 "付出沉重的代價"。

據台灣國防部周三表示，在創紀錄的150架中國戰鬥機在幾天內擾飛台灣防空識別區之後，台灣和中國之間的緊張局勢達到了40年來的最高點。