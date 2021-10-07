澳大利亞迎法國大使返澳，稱捍衛澳利益只能傷害法國，但兩國合作大過潛艇合同

澳大利亞總理斯科特·莫里森周四對法國決定派回其駐澳大利亞大使表示歡迎，並為自己傷害法國感情的做法作了一番辯護。此前由於堪培拉取消了一項價值660億美元的法國潛艇購買交易，兩國出現外交危機。點擊以下視頻，了解詳情。

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澳總理莫里遜，攝於10月7日 © AP供圖

莫里森表示，澳法兩國之間的關係“比合同更重要”，法國在印太地區的實力，也不僅限於一張合同。他表示，將與法國一道度過這艱難的時刻，但自己無法在不傷害法國感情的情況下，去捍衛澳大利亞的國家利益。

澳大利亞執政的保守自由黨副領袖、財政部長喬什·弗萊登伯格表示：“我們歡迎法國駐堪培拉大使回來，希望我們能夠從最近的失望當中走出來”，“希望我們能讓關係重回正軌”。

澳大利亞取消了與法國的價值900億澳元（660 億美元）的12艘常規柴電潛艇合同後，法國上個月召回了駐華盛頓和堪培拉的大使。在包括英國在內的聯盟框架下，澳大利亞將轉獲得一支由八艘美國技術打造的核動力潛艇艦隊。

澳大利亞農業部長大衛利特普勞德認為，法國大使的回歸是一個積極的信號。他說：“我們理解法國人的失望，但在某個關鍵時刻，我們將不得不向前邁進”，但“在失望之後，法國人明白我們需要繼續前進，繼續合作”。