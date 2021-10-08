法國主辦新版法非峰會，欲借民間力量重塑法非關係

法國與阿爾及利亞、與馬里近期出現緊張關係之際，10月8日，一場別開生面的法國與非洲峰會在法國南部城市蒙彼利埃開幕。與行之有年的法非峰會不同，本屆峰會除法國總統馬克龍外，沒有任何非洲國家領導人應邀出席。近三千與會者主要是來自法國及非洲國家的企業家、藝術家或運動員等民間社會代表，其中近千人，也就是近三分之一的代表都是年輕人。總統任期接近尾聲的馬克龍顯然有意借這次形式全新法非峰會，推動錯綜複雜的法非關係走出殖民歷史的陰影。

廣告 繼續瀏覽後續

的確，雖然法國在非洲大陸的殖民地大都在上個世紀五、六十年代走向獨立，成為國際舞台主權獨立的成員，但大部分國家在獨立後都與法國保持了密切關係，這種關係在七十年代演變成法非領導人峰會，試圖在新的基礎上，重塑雙邊關係。法非峰會也逐漸走出前法國殖民地的範疇，與會成員有時多達50多個，成為法國與非洲國家特殊關係的符號。半個多世紀間，這種特殊關係起起伏伏，似乎始終難以走出後殖民時代的陰影，其中的暗箱操作，尤其是法國政府對一些漠視民主呼籲、破壞民主選舉的領導人的支持，引發不少批評，法國常常被指責繼續某種殖民思維。

法國總統馬克龍上任之初，曾誓言要重塑法非夥伴關係。2017年11月，他在布基納法索首都瓦加杜古大學發表演講，承諾法國解封有關被看作是布基納法索革命之父Thomas Sankara(桑卡拉)1987年遇刺身亡事件的檔案。2018年，馬克龍承諾法國將歸還殖民戰爭期間自貝寧掠走的26件珍貴歷史文物；2019年，馬克龍與科特迪瓦總統宣布，早年為法屬殖民地設立，但一直作為部分非洲國家間的統一貨幣，也一直被看作是法非特殊關係象徵的的非洲法郎壽終正寢，這可以說是在形式上再次宣告了一個時代的結束。

不過，這頁殖民歷史顯然不是那麼容易翻過。恰恰是對這段歷史的不同闡述，近日再度引發了法國與阿爾及利亞之間的緊張關係，雙方甚至先後召回各自的大使。馬克龍認為，法國人對歷史已有深刻反思，指責阿爾及利亞當局總拿歷史說事兒。阿爾及利亞方面則認為相關報告未能正式承認法國在佔領阿爾及利亞的130年間犯下戰爭罪行和反人類罪行。

與此同時，法國與馬裡間的緊張關係也隨法國在西非地區反恐行動調整戰略而公開化。先有馬里總理在聯大指責法國調整反恐部署，將馬里拋棄在半途，後有馬克龍的嚴詞反駁。如果說法國與阿爾及利亞近期的緊張關係反映出彼此，也是各自，面對這段歷史的複雜心境的話，法國與馬裡間的緊張關係則凸顯出法國在非洲，即使是在其傳統的勢力範圍，也面對大國競爭的挑戰。的確，馬裡面對法國縮減兵力，而境內恐怖活動依然猖獗的形勢，威脅要向俄羅斯僱傭兵求助……

總而言之，始終在殖民歷史陰影之下的法國與非洲國家特殊關係經歷了諸多考驗，也面對諸多挑戰。本屆特殊形式的法非峰會顯然想推動民間社會的交流，藉此重新振作矛盾重重的傳統政治關係。負責籌畫這次峰會的是喀麥隆裔學者Achilll Mbembe。他被看作後殖民時代最有影響力的思想家之一。.此前4個月間，他走訪非洲各地，在12個國家組織了60多場對話活動。並由此篩選出12名青年代表，在8日下午與馬克龍對話。他在本周二向法國總統遞交的報告中表示，法國與非洲青年一代爭取民主的努力，以及他們政治與文化新嘗試嚴重脫節。

法國政府承諾將以這份報告為基礎，提出具體的建議。

本屆峰會將沒有領導人間的政治討價還價。與會近三千人均來自非洲國家及法國的民間社會，和法非兩地的海外僑民。

不過，這種新形式的法非對話能在何種程度上幫助利益盤根錯節的法非關係走出歷史窠臼？移民加拿大的幾內亞裔學者Sadjo Barry向法新社表示，自2017年馬克龍在布基納法索首都瓦加杜古大學的講話之後，有一些象徵性的改變，諸如歸還被掠奪的貝寧文物，宣布終結非洲法郎，承認法國在盧旺達種族屠殺中的責任等等，但在外交政策方面，很難說有什麼重大改變。

一個由來自非洲各地的學者組成的團體認為，參加這次峰會的所謂民間社會代表都是精心挑選出來的，代表的是取得成功的非洲，帶來的將是法國傾聽非洲人民和非洲學者聲音的假象。