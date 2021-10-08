洽談新潛艇協議知情不告 法大使批澳洲保守秘密是“幼稚”行為

法國駐澳大利亞大使讓-皮埃爾·泰博(Jean-Pierre Thebault)10月8日在受訪時表示，澳大利亞斷言不能向法國通報其與美國和英國達成的建造核動力潛艇的絕密會談是“幼稚的”。

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澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison）此前曾表示，他確實向法方提出了對陷入困境的法國海軍集團合同的擔憂，但在與美英洽談的三邊安全協議（AUKUS）達成之前，他不能透露相關的討論。

但巴黎上個月召回的皮埃爾·泰博當天在接受澳大利亞廣播公司專訪時強調，法國是美國、澳大利亞和英國的親密安全夥伴，可以信任這些信息。他正計畫返回澳大利亞續職，但皮埃爾·泰博說法澳兩國關係能否得到修復“還有待觀察”。

皮埃爾·泰博表示，“說不可能與法國協商是很幼稚的”。他補充說，美國總統拜登和國務卿布林肯都承認此事本可以處理得更好。皮埃爾·泰博就兩位美國領導人的看法說，“他們已經正式聲明，事情本應以不同方式進行。本應進行協商。”

皮埃爾·泰博不久將返回澳大利亞，他說將在那裡考驗堪培拉修復關係的決心。澳大利亞外交部的一名代表沒有立即回應評論請求。澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）周四表示，她歡迎皮埃爾·泰博的回歸，認為這是雙方修復關係的重要第一步。

法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）日前表示，法國與澳洲的關係將“重新開始”，且這不影響法國持續參與印太地區事務。