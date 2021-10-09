法國紀念廢除死刑40周年 馬克龍：重新發起對普世廢除死刑的鬥爭

法國總統馬克龍10月9日在巴黎先賢祠參與紀念廢除死刑40周年的活動並發表講話。法國律師、前司法部長和前憲法委員會主席羅貝爾•巴丹戴爾（ Robert Badinter）應邀出席了活動。馬克龍在演講中宣布，法國將“重新發起對普世廢除死刑的鬥爭”。

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在巴丹戴爾擔任法國司法部長期間, 國民議會於1981年10月9日通過法案宣布在法國廢除死刑。而且法國也簽署了所有關於廢除死刑的國際承諾, 並在前總統希拉克的要求下，於2007年2月23日把廢除死刑列入其憲法。從此以後，法國憲法在其第66-1條中規定“任何人不允許被判處死刑”。

馬克龍周六表示，在2022年上半年法國擔任歐盟輪值主席國的框架內，法國將與非政府組織“團結起來反對死刑”（ECPM）在巴黎組織一次最高級別的會議，將仍然適用死刑或暫停執行死刑的國家的民間社會聚集在一起，以說服其領導人廢除死刑的重要性和緊迫性。

在他發言前，曾於1981年宣布法國廢除死刑的時任司法部長巴丹戴爾表示，他 “絕對相信死刑註定要在全世界消失，因為它是人類的恥辱”。巴丹戴爾在先賢祠的穹頂下以堅定的聲音補充說，“這不是在捍衛社會，而是在玷污社會”。“普世廢除萬歲！”，他最後說。

馬克龍回顧說，1981年，法國是“第35個廢除死刑的國家”。"他說，“迄今為止，有106個國家走了這條路，而其他50個國家在法律上或事實上暫停執行死刑。”但他對2020年全世界有“483人；肯定是被低估的數字被處決”的事實表示遺憾。馬克龍說，“由33個政權進行的483起國家殺戮事件，其中大多數政權都喜歡專制，拒絕人權的普世性。”死刑在中國、美國和印度都有實施。

演講結束後，馬克龍總統和巴丹戴爾參觀了“一個極刑的鬥爭”的反死刑展覽，該展覽追溯了法國從18世紀至今為廢除死刑而進行政治鬥爭的歷史。

1974年5月3日，法國簽署了《歐洲保障人權和基本自由公約》(CESDH)，以保護所有人的生存權力。但是公約允許：在特殊情況下，即如果是法律規定下需要判處死刑的罪責，並由法庭判定為死刑的，可以執行。

1981年9月18日，即密特朗當選法國總統四個月後，國民議會通過了關於廢除死刑的法案，然後在9月30日由參議院通過。1981年10月9日頒布了廢止死刑的規定。

1986年3月1日，法國簽署《歐洲保障人權和基本自由公約》第6次附加議定書，此文書同意在和平時期廢除死刑。

最後，2007年8月1日，法國國民議會同意簽署《歐洲保障人權和基本自由公約》第13次附加議定書（2002）。此議定書規定全面廢除死刑，包括在戰爭時期和將要發生戰爭的危險狀態下。這一舉動旨在邁出全面廢除死刑的最終步伐。

2007年，10月10日被歐洲委員會宣布為“歐洲反死刑日”，隨後歐盟也對此進行了宣布。包含法國在內的歐盟堅持強烈反對死刑。廢除死刑是歐盟人權政策的重要事項之一。