大巴黎地區周四將出現嚴重懸浮顆粒PM10空污現象

法國環境部下屬機構--大巴黎地區空氣品質監管局（Airparif ）預測，周四（14日），空氣中的顆粒物PM10濃度高於法國規定的空氣污染門檻指數。

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周四清晨的氣象：低溫，有陽光，無風，這些也是導致污染高峰的數個交雜的理想構成條件；周四也就是《空氣日》的隔天。

帶來的結果：大巴黎地區空氣品質監管局預計在大巴黎地區中心地帶將出現一波空氣污染事件，PM10 細顆粒物將超過第一級警報級別，即所謂的“信息和建議”，其設定在 每立方米，50微克的門檻指數。

這些微小的顆粒容易進入人體呼吸系統，有時甚至進入血液里，並可能導致哮喘、呼吸系統疾病，甚至心血管問題或中風。 在這個細支氣管炎病例增加的時候，建議健康脆弱的人最好縮短出門的時間，並且盡量減少體力活動，尤其是那些年幼的孩子。

巴黎警察總局局長建議開車族這時最好錯開、推遲開往大巴黎地區的公路時間，而且使用污染最少的車輛，並在主要道路上將車速降低 20 公里/每小時。 最後建議，倘若必須出門，最好採取拼車共乘或搭乘公共交通工具。

巴黎警察總局長還建，議錯開更改礦物或有機肥料的撒播時間，如果不可能推移時段，則優先採用低氨排放量的肥料撒播作業，甚至採用快速掩埋流出物。

在接下來的幾天里，這個空氣污染現象可能會持續，具體取決於風的吹動方式。 預計直到下周一，這一波的空污現象才會有明顯改善。