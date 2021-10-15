紀念帕蒂老師遇害周年 法國學校舉辦莊嚴儀式

在塞繆爾-帕蒂遇害周年紀念日前夕，法國所有學校周五都在向這位歷史教師致敬，他因在課堂上展示穆罕默德的漫畫而被一名年輕的車臣伊斯蘭教徒斬首，成為面對蒙昧主義的言論自由的殉道者。法國各地學校均謹慎防範紀念活動遭到破壞。

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據法新社今天報道說，法國所有學校今天周五都舉行儀式，紀念歷史教師塞繆爾-帕蒂（Samuel Paty）遇害一周年。各學校將默哀一分鐘，展開課堂辯論，放映關於世俗主義的影像作品，各種不同內容由教學人員來決定遴選。據法國教育部長讓-米歇爾-布蘭克爾周四解釋說，"學校可以自由地組織起來，可以採取對話或討論的形式。這是一個討論教師、知識地位的機會。"

紀念塞繆爾-帕蒂遇害周年活動，也是一個與學生進行反思和交流的機會。根據為教師提供教育內容的Eduscol網站說，"從8歲及以上兒童的班級開始，學校就可以採用關於構建批判性思維以及關於教師職業、其作用和合法性的教學內容。

2020年10月16日，47歲的塞繆爾-帕蒂在巴黎地區安靜的小鎮康弗蘭-聖奧諾林（Conflans-Sainte-Honorine）的Bois d'Aulne學校附近的一條街上被刺傷，然後被斬首，當時他正在回家的路上。殺害他的人是一名18歲的激進的車臣難民，兇手不久後被警方擊斃。兇手指責帕蒂老師在課堂上展示穆罕默德的漫畫。兇手此前曾給該學校的學生賞錢，幫助指認誰是帕蒂老師。

據法新社說，在這個暴力仇殺案件中，總共有15人涉案被司法指控。

根據法國教育部長警告說，如果今天的這些悼念活動被 "破壞"，涉案學生將受到制裁。據法國教育部長回顧說，去年在暗殺事件發生後不久，法國也曾實施過這種制裁。

周三，法國內政部長傑拉爾德-達爾曼（Gérald Darmanin）就已經呼籲各地省長們在這次悼念活動中要高度保持警惕，尤其是在學校和周圍。

巴黎大清真寺告訴法新社，宗教領袖伊瑪目將於周五上午在塞繆爾-帕蒂任教的學校前表達敬意。

在教師方面，據多數派的中學工會Snes-FSU的負責人Sophie Vénétitay解釋說，"在這次悼念活動的前夕，面對回憶和震驚，教師們心情難平。教師們有一個願望，那就是有尊嚴地向帕蒂致敬。

本星期六16日，在帕蒂生前教學的學校入口處，將舉行一個牌匾的揭幕儀式，此匾將永遠向塞繆爾-帕蒂致敬。據教育部長說，法國總理卡斯泰（Jean Castex）將與政府其他成員一起，與帕蒂的父母和家人一起前來參加儀式。稍後下午，法國總統馬克龍將在總統府愛麗舍宮接待帕蒂的家人。馬克龍將塞繆爾-帕蒂尊崇為法蘭西共和國 "靜靜的英雄"。

與此同時，一個帕蒂命名的廣場也將於周六在巴黎索邦大學對面場地舉行落成典禮。在康弗蘭Conflans，一座書本造型的紀念碑將被揭幕。

帕蒂遇害，震撼了法國這個自本世紀初以來已被聖戰恐怖襲擊浪潮削弱的國家，並重新引發了關於言論自由、宗教、世俗主義、褻瀆權的激烈辯論。

法新社說，據帕蒂的一個姐妹蓋爾（Gaëlle）對法國十字架報La Croix說， 帕蒂遇難前就在尋找一種讓人們思考的方式。據她補充說，展示先知穆罕默德的漫畫，也就是2015年《查理周刊》編輯部遭到血腥襲擊的那些漫畫，對老師來說是就辯論的起點。