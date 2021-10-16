新喀里多尼亞：疫情衝擊獨立公投政治版圖？

法國海灣省新喀里多尼亞今天再為獨立公投議題爭吵。當地正面臨著一波新冠病毒疫情的衝擊。然而，在不到兩個月的時間裡，新喀里多尼亞人被要求對他們的未來作出決定。第三次也是最後一次獨立公投定於12月12日舉行。但一些支持獨立的人呼籲推遲投票，因為在他們看來，催票運動因為新冠病毒疫情而被擱置了。反對獨立的人說，局勢得到了控制，他們希望維持12月12日的日期。法國海外領土部長塞巴斯蒂安-勒科努正在努美阿試圖解決爭端。本周六，他開始與喀里多尼亞的政治力量進行關鍵性磋商。

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據本台報道稱，在新喀里多尼亞，新冠病毒疫情似乎具有影響第三次獨立公投的走向的微妙地位。評論也認為，新冠病毒疫情的發生率將是新喀里多尼亞獨立公投的裁判。今天，當地每10萬名居民中報告有接近300例的感染。100個案例的限制將是舉行投票的先決條件。但對於選項為 "是 "的獨立陣營來說，競選已經是死水一潭。支持獨立的主要力量喀里多尼亞聯盟主席丹尼爾-戈亞："今天，由於發生在我們身上的疫情，我們要求推遲，因為我們原本是要求在2020年公投。

據該報道，換句話說，獨派就是希望在總統選舉之後再舉行公投。反對新喀里多尼亞獨立的議員Philippe Gomès則批評說，這是一個壞主意：他認為，"在新喀里多尼亞，如果是內部紛爭，一般都會有糟糕的結局。再者，多一年就意味着多一年的地方緊張，多一年的經濟萎縮，所以不行！" 這名議員說，如果疫情得到了控制，我們必須在預定的日期舉行公投。

在獨立派揮舞的抵制威脅和反對獨立的黨派要求儘快翻過公投這一頁的壓力之間，法國海外領土部長塞巴斯蒂安-萊科努採取了安全策略。法國海外領土部長沒有給自己確定選票命運的任何最後期限。據他的隨行人員說，他正在尋找一個委婉的方法，以維持12月12日投票。