法國老師帕蒂遇難一周年 法國高規格祭悼 爭議仍在

法國一座建築牆上掛有寫着“我們都是帕蒂”的橫幅以紀念聲援帕蒂。

2020年10月16日下午，歷史和地理教師塞繆爾-帕蒂（Samuel Paty）在其位於巴黎遠郊康弗蘭-聖奧諾林（Yvelines）的學校附近被一名激進的車臣青年難民阿卜杜拉赫-安佐羅夫（Abdoullakh Anzorov）刺傷，然後被斬首，兇手不久後被警方擊斃。法國繼昨天全國學校舉行儀式紀念帕蒂，今天舉行多個紀念匾牌與塑像揭幕儀式，政府總理與部長也參加儀式。法國總統馬克龍今天下午在總統府會見帕蒂的遺屬。但，法國紀念帕蒂遇害，並沒有得到一致理解與支持。昨天共有100多起學校學生等抵制悼念帕蒂活動的事件發生。

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那麼，法國教師帕蒂Samuel Paty被謀殺一年後，調查進展如何呢？據本台報道說，在這位法國教師被謀殺一年後，調查仍在進行。已有16人被起訴，其中大多數人被指控為恐怖主義殺戮的同謀。

2020年10月16日下午，歷史和地理教師塞繆爾-帕蒂（Samuel Paty）在其位於康弗蘭-聖奧諾林（Yvelines）的學校附近被一名激進的車臣青年難民阿卜杜拉赫-安佐羅夫（Abdoullakh Anzorov）刺傷，然後被斬首，不久後被警方殺害。

調查很快就追溯到了引發致命的螺旋型發展各個階段。事情的起因是一名女學生告訴她的父母，帕蒂在10月初的世俗主義課上展示了先知穆罕默德的漫畫。她指責帕蒂曾要求穆斯林學童離開教室。

根據他女兒的證詞（她也因不守紀律而被威脅要被開除），她的父親Brahim Chnina在社交網絡上發起了一場譴責運動。在伊斯蘭教鼓動家阿卜杜勒-哈基姆-塞夫里烏伊的支持下，他對該教師傳播宗教漫畫圖片提出了投訴。

18歲的車臣青年難民阿卜杜拉赫-安佐羅夫（Abdoullakh Anzorov）在獲悉這些內容後，於10月16日前往學校。在那裡，他遇到了一些學生，這些學生為了拿錢，向車臣青年難民阿卜杜拉赫-安佐羅夫指認這位47歲的教師，車臣青年難民阿卜杜拉赫-安佐羅夫在被警方槍殺之前殺死了帕蒂。

在一段俄語音頻中，車臣青年難民阿卜杜拉赫-安佐羅夫聲稱對自己的行為負責，並說高興自己能為他認為被帕蒂侮辱的 "先知報仇"。

據本台報道稱，在調查過程中，警方確定了四個嫌疑人圈子。

首先是阿卜杜拉赫-安佐羅夫的行兇犯案工具支持者圈子。他在Evreux鎮的兩個熟人Naïm B.和Azim E.因陪他買刀和氣槍而被起訴為恐怖分子的 "謀殺共犯"。Azim E把阿卜杜拉赫-安佐羅夫從埃夫勒用車載到帕蒂所在學校。

但是希巴-里茲卡拉（Hiba Rizkallah），納伊姆-B.的律師，辯護稱納伊姆-B. "缺乏預見性"，並不知道兇犯要犯罪："我們能責怪他沒有讀懂 "兇手的心思，沒有發現他的計畫嗎？

第二圈嫌疑人--所有這些起訴書中最令人不寒而慄的是：五名學童，作為300歐元的交換條件，他們告訴恐怖分子誰是帕蒂以及帕蒂離開學校的時間。

另一組嫌疑人是那些涉嫌鼓勵阿卜杜拉赫-安佐羅夫實施攻擊計畫的人，即使他們不知道確切的細節。

最後一組共犯引起了媒體的廣泛關注。在這些 "影響者 "中，Brahim Chnina因其譴責帕蒂的視頻和與兇手有聯繫而被起訴。

Abdelhakim Sefrioui被指控在斬殺老師帕蒂悲劇發生前播放了另一段視頻。儘管他的律師對Abdoullakh Anzorov看到了這一視頻消息提出異議。但調查人員在提到塞繆爾-帕蒂的視頻和恐怖分子之間缺少一個聯繫。這個缺失的部分終於被發現了。這個“聯繫”在社交網絡以綽號："甜蜜的疤痕"活躍。居住在尼姆的33歲婦女普利西拉-M.，她皈依伊斯蘭教，於6月底被捕。她在網絡上發布了這些視頻，從而引起了恐怖分子對帕蒂的注意。

根據RTL電台10月15日的報道，在2020年4月至2021年6月期間，她與2015年11月13日在巴塔克蘭發生的恐怖分子之一的母親聯繫了 多達1166次。

有消息說，引發事件的撒謊女學生已經轉學前往其它地區學校上學，而她的父親，Brahim Chnina，根據他的女兒的謊言興起一系列激進事態，深感後悔。