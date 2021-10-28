法英漁業衝突升級：英國將召見法國駐倫敦大使

法國漁船停在澤西島前，抗議英國不給頒發捕魚許可證。

法新社報道，法國和英國在漁業上的衝突升級：英國周四宣布，它要召見法國大使，以回應法國當局的報復性威脅。法國指責脫歐後的英國給歐洲漁民發放的捕魚許可證的數量太少！

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英國政府發言人周四在一份聲明中宣布，英國外交大臣特拉斯認為法國想要採取的行動是“沒有理由的”，她下令負責歐洲事務的國務秘書溫迪·莫頓（Wendy Morton）“召見法國大使”。

英國政府的聲明補充說，“我們重申，（英國）政府已經批准了98%的來自歐盟船隻的在英國水域捕魚的許可申請，正如我們已經明確表示的那樣，對那些還沒有獲批的漁船，我們將審核他們提供的一切證據。”英國政府提到的98%的這個數字受到法國的爭議，法國說是90%。

盎格魯-諾曼群島澤西島政府也表示，對法國周三宣布的將於11月2日生效的措施“極為失望”。澤西島已經宣布為法國船隻頒發大約20個新的許可證，其中的大部分都是臨時許可證。

法國已經承諾，如果法國漁民在下周二之前不能夠獲得更多的在英國水域捕魚的許可證的話，那麼法國就將禁止英國漁船在法國港口卸貨，並加強對卡車的海關檢查。

倫敦當局認為法國的措施“不成比例”。

法國方面反擊說，英國政府只聽得懂“武力這個語言”。法國希望能夠迫使英國尊重自己的承諾。