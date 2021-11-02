法澳首腦私人短信遭泄露後 兩國外交危機加劇

法國總統馬克龍10月31日向澳洲媒體指責澳大利亞總理莫里森在取消兩國先前達成的常規動力潛艇交易上“撒謊”。儘管莫里森矢口否認，一則經澳媒披露的馬克龍先前給莫里森質問潛艇交易是否繼續的私人短信被曝光，使得法澳外交危機進一步加劇。

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據悉尼《每日電訊報》和《澳大利亞金融評論報》報導，馬克龍在9月中旬，澳英美宣布達成三邊安全協議（又稱奧庫斯協議）的兩天前曾給莫里森發短信問，“對於我們的聯合潛艇雄心，我應該期待好消息還是壞消息？”報導稱，馬克龍在沒接上澳方電話時，給莫里森發了這條短信。報導援引消息人士的話稱，“馬克龍被告知的很清楚，但他就是不想聽。”

若是澳大利亞總理辦公室決定泄露莫里森和馬克龍之間的私人短信將是一個非同尋常的外交行動和政治決定。莫里森在周一的記者會上被記者質問，他或他自己的辦公室是否在他的指示下泄露了這條私人短信。莫里森被問到，“你為什麼決定泄露那條短信？”

在迴避了這個問題之後，當第二次被問到“為什麼這些信息被泄露”時，莫里森沒有否認這些信息被泄露，但他說，“我不打算放縱你在這方面的編輯。”莫里森說，“我只想說這一點。我們在試圖安排這次通話時被聯繫上了。(馬克龍）說得很清楚，他擔心這將是一個可能導致澳大利亞決定不進行（潛艇合同）的電話。”

澳大利亞和法國之間非同尋常的裂痕源於馬克龍指責莫里森在與美國和英國購買核動力潛艇的計畫上向他“撒謊”。莫里森拒絕了這一說法，並表示他“不會接受對澳大利亞的抨擊”。

據《衛報》報導，莫里森政府周二也對美國政府就法國被蒙在鼓裡聲稱不知情的態度進行了反擊，澳大利亞國防部長彼得·達頓（Peter Dutton）說，在美澳與英國達成協議之前，澳大利亞的主要安全盟友在“無意外戰略”中“一直被告知我們的一舉一動”。

《澳大利亞人報》周二披露了一份長達15頁的保密協議通信時間表的細節。文章稱，該時間表削弱了美國總統拜登的說法，即他不知道澳大利亞沒有提前通知法國取消法國潛艇合同的情況。

就這一最新進展，一名親近馬克龍的消息人士周二回應指，雙方間的“信心被完全打破。”馬克龍的隨行人員反駁稱，“這條短信顯示，相反，總統並不知道他們會取消合同；如果有一個更明確的短信信息，他們會提到這一點。”消息來源繼還稱，“我們知道澳大利亞人存在疑問，但只是關於技術方面和時間表，就像任何這種類型的大型合同一樣。”

馬克龍的隨行人員說，“8月底，在澳大利亞的一次部長級會議上，他們被告知一切正常。在總統短信的第二天，（法國）海軍集團又收到一封信，告訴他們（潛艇合同）一切正常。”該消息人士稱，“而在那之後的一天，我們收到了莫里森取消合同的信，就在宣布澳大利亞、美國和英國之間的奧庫斯協議的新聞發布會的前三個小時。”

馬克龍的隨行人員說，“此後，在本周末的羅馬20國集團峰會上，拜登道歉並承認了一個失誤。我們將重建與美國的信任。但莫里森根本沒有道歉。”同一消息來源總結道，“我們不知道澳方想通過選擇核動力（潛艇）來改變他們的戰略，否則我們會提出一個提案；告訴我們他們想改變戰略是（澳方）至少可以做到的。”