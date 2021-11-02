馬克龍發給莫里森短信外泄 愛麗舍宮震怒

一則高層之間的私人短信外泄使得潛艇合同危機更加公開化。1日晚《每日電訊報》披露了一條法國總統馬克龍發給澳大利亞總理莫里森的短信。短信的內容為“對於我們共同的潛艇雄心，我應該期待好消息還是壞消息？”澳方通過這個短信暗示馬克龍事先知道取消潛艇合同一事；而法方的解釋相反。接近愛麗舍宮的人士對《巴黎人報》說：這條短信恰恰證明了總統對取消合同是不知情的。

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短信發送時間是9月14日，兩天之後，澳方正式宣布取消合同。南澳弗林德斯大學(Flinders University)政治學教授曼寧(Haydon Manning)對法新社記者表示：毫無疑問，莫里森需要捍衛自己的形象，並讓澳大利亞人和他們的盟友都相信他沒有撒過謊；也沒有口是心非。但我嚴重擔憂的是莫里森無法做到這一點。

《每日電訊報》是如何獲知私人短信內容的呢？對於短信泄露一事，莫里森並未否認。但到底是他還是他的辦公室將短信內容泄露出去的，莫里森避而不談。

馬克龍10月31日在羅馬參加二十國集團（G20）領導人峰會期間表示，莫里森在取消潛艇合同一事上對他撒了謊。報道稱，在澳大利亞記者追問馬克龍是否覺得莫里森撒了謊時，馬克龍肯定地回答：“我不是覺得他撒了謊，而深知他撒了謊。” 對此，莫里森則否認欺瞞對方。莫里森回絕說：“我不認同這種說法。這不是事實。”

法國與澳大利亞因潛艇合同風波進行了數月的口角。在私人短信外泄之後，接近法國高層人士繼續坐實莫里森不誠實的做法。接近愛麗舍宮的人士2日表示：8月底在和澳方舉行的一次部長會議上，澳方被告知進展順利。

同一消息表示：就在法國總統馬克龍向莫里森發送短信的第二天，法國海軍集團還收到一封電子郵件，告訴法方進展順利。海軍收到電子郵件的時間是9月15日。9月16日，澳大利亞政府決定終止價值560億歐元的潛艇合同。接近總統府人士表示說：法方得知這一消息晚之又晚，得知合同被取消的時間是美、英、澳“奧庫斯”（AUKUS）新合同要舉行記者會的前三個小時。

法國高層還表示：法方知道澳大利亞在技術和交貨時間上提出些質疑，但澳大利亞從未提及要訂購核潛艇。法方解釋道：我們不知道澳方想通過訂購核潛艇來改變他們的戰略，否則我們也會提出相應建議。 告知法方他們想改變戰略，這是最起碼的禮節。