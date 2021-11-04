法方選用了中國造的軍服？ 國防部出面闢謠

法國總統選舉辯論敏感時刻傳出部隊選用了中國製造的軍服。消息一傳開，極右和極左派總統候選人向現政府發起了猛攻。國防部立即出面闢謠說：獲得軍方訂單的兩家企業都是法國公司；從生產和面料上都和中國分包商毫無關係。

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11月4日，一直提倡重視“法國造”的前工業振興部長阿爾諾·蒙特布爾（Arnaud Montebourg）來到西南部塔恩省(Tarn)。蒙特布爾狠批此前國防部把一批重要的軍服訂單交給了中方。消息一出，極左派"法國不屈服黨“黨魁讓-呂克·梅朗雄發推表示：法國部隊不把訂單交給塔恩的服裝廠；難道中國軍隊也賣軍服嗎？是不是在背後開槍的人他們的價格就會更便宜些呢？

極右派“國民聯盟”領袖瑪麗娜·勒龐也不示弱地在推特上表示：法國國庫的稅收是用來補貼中國進口的嗎？我們到了法國資金要支撐自己經濟的時刻了。公共訂單一定要撥給法國本土的製造商。

法國國防部立即在推特上表示：2019年法國最老牌的海魂衫品牌Saint James和男裝企業Leo Minor 獲得軍方毛衣訂單。不論是生產還是面料都與中國分包商毫無關係。

此後，讓-呂克·梅朗雄再次發推表示：好就說軍制毛衣不來自中國，但給Leo Minor 提供服裝的不是來自摩洛哥就是來自突尼斯。讓-呂克·梅朗雄批評說：地理位置近一些，但還是違反了消費“國貨”的原則。

塔恩省Regain牌服裝老闆否認是他把假消息散播出去的。他表示：在訂單上有輸有贏；我們已經習慣了。部隊這次訂單我們沒有拿到，但我們卻獲得了其他服裝訂單。

法國國防部發言人格朗讓(Hervé Grandjean)對全天候商業電視台 BFM Business 表示：塔恩服裝企業獲得了軍方1萬5000件毛線衫的訂單，總價值為50萬歐元。