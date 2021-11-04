美酒音樂 默克爾這樣與法國告別

德國總理默克爾與法國總統馬克龍在勃艮第博納作別。這是默克爾作為德國總理身份最後一次踏足法國。馬克龍感謝默克爾4年以來接受了他作為年輕氣盛，想要撼動的總統推動力，哪怕有急躁與冒犯。默克爾與馬克龍合作初識充滿分歧，但現在則相互理解與欣賞。巴黎與柏林翻過一頁。

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據本台報道，11月3日星期三，默克爾在勃艮第中心地帶的博納，以總理身份向法國告別。馬克龍組織了一次葡萄酒和美食之間的友好訪問，以翻開法德關係十六年的一頁，並向兩國領導人之間度過的四年時光致敬。

對於默克爾身着總理服的最後一次訪問，法國總統在被列為聯合國教科文組織遺產地的葡萄酒莊園伏舊園酒堡（Chateau du Clos de Vougeot）的宏偉穹頂下歡迎她。這個儀式是為默克爾量身定做的，默克爾是一個音樂愛好者，喜歡聽鋼琴演奏。儀式一個更莊嚴的時刻，是向默克爾頒發大十字勳章，這是榮譽勳章中的最高榮譽。

在遠離歐洲理事會會議正式的地方，馬克龍在說告別的時候，一些話更具有個人色彩。馬克龍說："我想感謝你接受了我這位急躁的年輕總統，該總統想撼動一切。你接受了這種動能，面對哪怕有時是無禮衝撞，你仍帶着很多寬厚和智慧。"

據默克爾回答說："與法國總統們在一起時，我總是知道我們有相同的價值觀，即使在開始時我們經常有不同的想法。我們一起已經獲得要比我們各自做的多得多的成功。”

默克爾還帶着另一個勳章離開，那就是塔斯文騎士團的勳章，該騎士團是一個頌揚勃艮第傳統的兄弟會。

該報道稱，開始時馬克龍和默克爾有很多立場不同，現在卻已經開始相互理解欣賞。巴黎和柏林之間一頁正在翻過。