法國戛納發生持刀襲警事件 調查朝向“恐怖主義”

周一（11月8號）上午，一名警察在法國南部城市戛納警察局前被一名男子用刀襲擊，兇手聲稱 "以先知名義 "行事，警察反擊讓兇手受重傷。法新社報道引述警方稱正在超“恐怖主義”方向進行調查。

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法國內政部長傑拉爾德-達爾馬寧（Gérald Darmanin）在推特上說：被刺傷的警察穿着防彈背心，雖然他受到精神驚嚇，但幸運地是沒有受到身體傷害。內帳部長今天已前往事發地點。

消息人士說，周一早上6點30分左右，在戛納警察局門前，這名男子匆忙打開一輛停在路邊的警車車門，用刀刺向第一名警察的 "胸部"，然後繞過車輛，攻擊警車負責人，同行的另一名警察隨後用兩槍回擊重傷了他，目前兇犯生命有危險。根據警方消息，另外兩名警察被同事的彈片輕微擊中。

據其中一個消息來源稱，襲擊者是一名37歲的阿爾及利亞籍國民，在警方和情報部門都沒有他的備案和資料。也沒有"激進行為"的前科。他於2016年合法抵達法後經常出入，他持有意大利居留證。

一位警方人士告訴法新社，雖然委託尼斯司法警察進行的調查將試圖澄清襲擊者及其動機，但國家反恐檢察官辦公室尚未受理，即使 "正在考慮恐怖主義線索"。 一位接近調查的消息人士告訴法新社："恐怖分子的線索暫時還沒有得到證實，但正在研究中。“

法新社指出，自2015年以來，一系列聖戰分子的襲擊已經在法國造成260多人死亡。

馬克龍的五年任期開始以來，法國已經遭受了17次伊斯蘭教襲擊。也已經挫敗了36起襲擊事件，包括2021年的三起。其中有幾起襲擊是用刀進行的，目標都是執法人員，這與聖戰組織 "伊斯蘭國"（EI）反覆出現的口號相一致。

周一的襲警事件發生後，當地政界紛紛表示對警察局和警察的支持，祝願受傷的警察儘快恢復健康。