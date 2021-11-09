法健康署建議勿為年齡不到30歲者接種莫德納疫苗

法國高等健康署(HAS)建議，不要為 年齡30 歲以下民眾接種莫德納（Moderna）疫苗。健康署的這項宣布主要是基於一項研究結果，該研究指出，莫德納疫苗會略微增加30 歲以下人群罹患心肌炎和心包炎的風險。

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“勿為 年齡30 歲以下民眾接種莫德納疫苗”，這是周一（8日）發表的由法國聯合健康保險 (Cnam) 和藥品管理局 (ANSM) 的（ Epi-Phare）機構牽頭進行一項大型研究的重點結論。該研究是針對關5 月 15 日至 8 月31日期間在法國因心肌炎或心包炎住院的 12 至 50 歲病患群的案例，亦即​​919個心肌炎病例，以及917個心包炎病例的心臟炎症研究結果。 報告指出，第一大受到影響的是人體的心肌，第二大受影響的是心包，也就是包裹着心臟周圍的那層膜。

正如藥物警戒報告所顯示的那樣，法國的研究結果證實，輝瑞BNT（Pfizer）疫苗，尤其是莫德納疫苗會增加接種後 7 天內發生的這些疾病風險，並且在 30 歲以下的男性中更常見。

鑒於這些研究結果，法國高等健康署建議“對於年齡 30 歲以下的人群，一旦有可用的輝瑞疫苗時，無論是為了初次接種還是為了接種加強劑，請接種輝瑞疫苗”。 相反，對於選擇莫德納疫苗的建議時該署指出，“莫德納疫苗的效力似乎約略比較好一些，而且建議那些第一劑接種者可以使用莫德納疫苗。並指出，對於那些年齡 30 歲以上的接種者，在接受第二劑疫苗注射時，開給半劑量的莫德納”。