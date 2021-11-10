中台形象黃金交叉 中央社專訪高格孚：中國神話一夕崩毀

台灣與中國形象近來在法國媒體、政界顯然出現黃金交叉，中央社專訪法國學者高格孚分析背後意涵。他表示，疫情是轉捩點，讓法國了解自己錯估台灣，也讓中國神話一夕崩毀。

廣告 繼續瀏覽後續

據該專訪，有鑒於台灣近一年多來能見度提升，“台法文化獎”得主高格孚（Stéphane Corcuff）向中央社指出，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓法國重新認識台灣。他說，台灣表現一直很好，只是之前因中國關係而遭忽略。而有效疫情治理的前提，必定是好的政治治理，“法國政治人物想到這些，才發現自己可能錯估了台灣”。

他說，中國不僅可能是病毒起源，更操縱全球資訊、拖延世界衛生組織（WHO）決策，疫情期間中國形象開始改變。“我們遲至疫情才發現，中國不但不可靠，還可能是危險的夥伴”。高格孚說，法國的中國神話隨着疫情一同崩毀。中國國家主席習近平在3、4個月內，毀了中國用30、40年達成的改革。他引用中文網民用語“總加速師”，稱習近平把中國快速帶向深淵。

但20多年前便警告中國野心的高格孚認為，法國還沒完全看清其極端手段。“我指的不是中國或中國人，而是中國共產黨。他們總想要把這些畫上等號，但中國人其實是可惡中共政權的第一受害者”。

作為里昂政治學院（Sciences Po Lyon）亞洲校際交流負責人，高格孚提到台灣在學生間變得非常熱門。他說，2010年間，每年到中國的學生約6人；台灣則是2到3人。但中國的形象惡化，甚至有交換生在中國遭到殺害，導致學生對於到中國交換感到遲疑。2019年，去台灣的人數超越中國。去年疫情，原本已申請要去中國的人數是3人，要去台灣的則是7、8人；而今年，17名學生到台灣，香港3名，中國掛零。

面對大批學生詢問到台灣交換，學校還需新增名額。有人問高格孚是不是在課堂上幫台灣宣傳或批評中國，他回復：“中國是自己的最佳負面代言人，我們什麼也不用做。”

中國影響力滲透在法國也備受爭議，高格孚表示，每個國家都希望影響他國，但中國和其他國家不同之處在於，它並非民主國家。更甚者，中國企圖利用“銳實力”（sharp power）破壞西方民主國家穩定，並分化輿論、媒體與政治人物對中國的態度。高格孚認為：“儘管台灣能見度提升，儘管發現中國欺騙和操縱，但我們還不了解事情嚴重性。到現在，中國已利用機會發展科技、核能等。我們豢養了這頭正在吞噬我們的怪獸。”

記者詢問此是否為法國反思一中政策的時機，高格孚表示，一中政策很少被討論。但在美國，情勢已經發生轉變，白宮已把一中“政策”改為“策略”：前者為中國強制；後者則是可根據美國利益而調整，且不表示不得同時承認台灣。

他指出，法國一中政策是歷史遺存，然令人驚訝的是，這個外交關係換得的，竟是中國禁止法國和另一個主權國家中華民國進行交流。

高格孚說：“中國用貿易讓我們閉嘴後，便開始‘外交扼殺’台灣，禁止我們與台灣進行外交。”但他認為，這個手段不高明也不有效，因許多國家都與台灣保持多元關係，與台灣的官方交流近來更日益增加。換言之，習近平的外交扼殺不會阻止台灣前進，只會惹怒台灣人。“中國眼下無法攻打台灣，就如過去他們做不到一樣。他們在準備，等待時機到來。若我們停止支持台灣，中國就會入侵。所以一定要加強支持台灣，讓他們無法攻擊，因為風險太高，可能會陷入我所謂‘中共治理瓦解’的窘境。我深信，攻打台灣之日，便是中國共產黨終結之始。”

然高格孚也強調，中國仍是世界重要的盟友，14億中國人也因自由遭剝奪而受苦。

最後，高格孚用中文向中央社表示，台灣和中國是兩個各自具有獨特性的國家與社會，“認同是建構的，它會改變，也是多元的。”他說：“台灣是很重要，它不僅是西方國家推動的普世價值的重要支持者，更發展出新的‘數位民主’，它的地緣政治與世界價值重要性，遠超台灣的地理面積。”