馬克龍昨晚電視講話 評論指總統與選總統衣缽模糊技巧

法國總統馬克龍11月9日星期二的電視講話，宣布了兩項關於健康的消息：為老年人和體弱者提供預防新冠疫苗的加強劑，以繼續享受有效的健康通行證，並將加強劑活動從12月延長至50歲以上的人。評論注意到，馬克龍在27分鐘的演講中，大部分時間都在為他的執政記錄辯護，並概述了他未來的競選軌道。

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這是馬克龍上任以來所做的第9次全國電視講話。但講話中有詞用了十八次! 據本台報道稱， "工作 "一詞馬克龍講了18次。鑒於正值總統選舉，他將這國詞彙以及詞彙意義放在了演講的核心位置。馬克龍說，"今天，和昨天一樣，你們可以看到，工作仍然是我們的指南針，是我們行動的紅線"。

馬克龍提及繼續改革。評論說，馬克龍向右傾斜。誠然，養老金改革已被明確放棄--"今天不具備重新啟動這個項目的條件"--但失業保險改革仍被保留。"沒有證明他們正在積極尋找工作的求職者將被暫停其福利。”

馬克龍還宣布了關於爭取碳中和的基調：這必然涉及到核電的再啟。"為了保證法國的能源獨立，保證我國的電力供應，我們將在幾十年來首次在我國重新啟動核反應堆的建設，並繼續發展可再生能源。"

馬克龍的講話引發批評。在左翼，生態學家們譴責這一重啟新核電站建設的決定。Julien Bayou是Europe Ecologie les Verts的秘書長："我不感到驚訝，但我感到震驚。不能由總統這樣宣布，不經任何辯論，就說我們要走核計畫的危險道路。(......)這確實是堅持核電的錯誤道路"。

馬克龍的講話最後，將矛頭指向了極右派，譴責 "民族主義的回歸"。本台說，這是一位正在一點點穿上候選人衣缽的總統的結束語。