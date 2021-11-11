一戰停戰日紀念 馬克龍與賀錦麗也一同緬懷二戰盟軍抵抗老兵

今天雖然是一戰停戰紀念日，法國總統馬克龍今天主持儀式，隆重為一名二戰抵抗戰士靈柩移葬。美國副總統賀錦麗將出席該儀式。美國副總統賀錦麗昨天與丈夫共同瞻仰了二戰美國軍隊士兵墓園。馬克龍與賀錦麗今天下午將共同出席巴黎和平論壇。

廣告 繼續瀏覽後續

在去世一個月後，法國最後一位抗戰老兵休伯特-傑曼（Hubert Germain）在1918年11月11日停戰紀念日，在馬克龍的見證下，於周四在瓦勒里昂山Mont-Valérien下葬，享年101歲。

隨後將舉行兩個儀式，先是在凱旋門，然後是在第二次世界大戰期間處決抵抗戰士的主要地點瓦勒里昂山，10月12日去世的101歲的傑出抵抗戰士的遺體將被安葬在法國二戰士兵紀念館的地下室。

據法新社說，1960年6月，戴高樂在為蘇雷茲（位於Hauts-de-Seine）的紀念館舉行落成典禮時，曾表示希望將拱頂下的9號墓室留給解放勳章的最後一名成員，戴高樂設立解放勳章是為了 "獎勵在解放法國及其國家的工作中表現突出的民眾或軍事個人或民間團體"。

法國有1038人，包括6名婦女，獲得了解放戰士的稱號。休伯特-傑曼是他們中的最後一個。

周四，據解放戰士組織全國代表克里斯蒂安-巴蒂斯特將軍說，"休伯特-傑曼是最後一名解放戰友，將與他的1037名同伴一起象徵性地長眠於瓦勒里昂山。"

直至昨天，在等待這一最後的致敬時，法國人可以在在榮軍院穹頂下覆蓋著藍白紅旗的他的靈柩前表達敬意。

星期四上午，休伯特-傑曼的靈柩將被安放上一輛AMX-10型坦克，在共和國衛隊的護送下駛上香榭麗舍大街，參加傳統的停戰儀式，美國副總統卡馬拉-哈里斯將出席該儀式。

馬克龍隨後發表講話，根據他10月15日在榮軍院舉行的致敬儀式上所說的話，他將向休伯特-熱爾曼致敬。

傑曼後來成為戴高樂黨派議員，在蓬皮杜治下擔任部長。

儀式結束後，車隊將前往瓦勒里昂山，在國家元首的見證下，於下午2點30分進行最後的悼念。根據愛麗舍宮的說法，儀式將在 "最簡樸和安靜的狀態下 "進行，只播放《馬賽曲》和《游擊隊聖歌》。總統府說，馬克龍將獨自在墓室中的靈柩前，按照休伯特-傑曼的願望，在靈柩上放置一個洛林十字架，此十字架在巴黎聖母院大教堂屋頂木材上也有雕刻。

這個儀式來自戴高樂為紀念1945年11月11日而所作要求。這一年，15位男女抗戰戰士遺體在瓦勒里昂山上得到安葬，後來又有第16位加入，象徵著1939年至1945年期間法國的二戰抗戰。

法新社說，據《巴黎人報》報道，國民大會黨的總統候選人瑪麗娜-勒龐希望參加今天對休伯特-傑曼的悼念活動。然而，愛麗舍宮拒絕讓她出席，理由是沒有任何議員或政黨領袖被邀請參加不對公眾開放的儀式。

美國副總統哈里斯從周二開始訪問巴黎，周三下午與她的丈夫道格-艾姆霍夫一起前往蘇雷恩斯的美軍墓地，那裡埋葬着1565名美國人。在白宮看來，這個地方象徵著兩個盟國的 "共同價值觀"。隨後，賀錦麗在愛麗舍宮受到了馬克龍的接見，馬克龍堅持認為法美合作具有 "關鍵 "性質。

周四，在瓦萊里安山的儀式結束後，法國總統馬克龍和美國副總統哈里斯將在巴黎和平論壇上再次會面。