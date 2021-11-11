七末祭 ：那個讓黃雀飛向自由的義者

圖2：保羅邀請流亡者在巴黎寓所包餃子，並邀請專程來法的孟飛龍。圖為保羅（右）與夢飛龍（左二）洽談相關事宜。（1989年11月7日） 圖4：MZ在巴黎索邦大學成立盛況。（1989年9月22日） 圖6：王軍濤出國伊始，即為引起“風波”的老木“開脫”。左起：老木（已故）、王軍濤。右一為原紅寶石餐廳老闆魯念華（已故）。（1994年6月3日）

（作者：八九流亡記者，旅法媒體人安琪 ） 曾任法國駐香港領事館副總領事孟飛龍（J.P.Montagne）先生，於9月21日在法國逝世，享年69歲（1952－2021）。三十多年前，一大批被通緝或人身受到威脅的學生領袖、知識分子、工 人、企業家等人士被迫走上了逃亡之路。一水之隔的香港，以香港支聯會為首的各種社會力量總動員，成為史無前例的大批中國流亡者的首要“通 道”。當他們逃到香港，通過港支聯尋求第三國庇護時，或許出於某種不為他人所知的“策略”，美國緊閉大門，除了點名要被首批通緝的嚴、陳、萬、康等人外，其它一概拒之門外。英國緊隨美國之後，嚴守邊關。而法國則張開雙臂 無條件地迎接這些被理想和悲情衝擊的人們，"始作俑者"是在香港“第一線”的法國駐港副總領事孟飛龍，他以 “先斬後奏”的方式，當機立斷，解了港支聯的“燃眉之急”。

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是時，社會黨黨魁密特朗統領的法國，在國際社會頗具大國風範。剛剛三十齣頭的燕保羅（逝於2014年），作為一 名忠實的社會黨員，是外交部副部長的內閣成員。因了這個“便利”，保羅接應了港支聯轉到法國駐港副總領事孟飛龍那裡，再由孟飛龍送往法國的流亡者。據說支持這一切的，還有一個重要的幕後人物，就是時任法國外交部亞洲司司長的馬騰（C. Martin）。1989年6月3日，他正好在中國旅行，住在比鄰天安門廣場的北京飯店，與“六四”屠殺擦肩而過。他們三人的共同點是，喜歡中國，熱愛中國傳統文明和文化，都講一口流利的中文。

同年7月14日，法國政府邀請首批抵達巴黎的中國流亡者參加法國國慶200周年大典，賦予這一行動以正義性和合法性，充分彰顯了自由、平等、博愛的理念。

當時中國流亡者中的大多數，可能並沒有完全理解，法國的人道關懷是具普世價值的一種姿態，並不傾向於某個國家、某個流亡組織或者個人。（摘自安琪「天若有情天亦老」天若有情天亦老—“黃雀行動”與燕保羅的人道情懷及其它）

三十年後有人問孟飛龍：“當時你為何那麼勇敢，發籤證讓他們走，你有沒有問過上級？”孟回答說：“要救一個人的生命，你會問誰？那應該及時救他吧。”問者敬意肅然。

曹植《野田黃雀行》詩曰：“拔劍捎羅網，黃雀得飛飛”。

今天是孟飛龍先生逝世七周（49天）忌日，謹此緬懷這位讓黃雀飛向自由的義人

（安琪 2021年11月9日於巴黎）

附錄：

孟飛龍先生永遠活在我們和中國人民心中

嚴家祺 高皋

讀到安琪紀念孟飛龍先生逝世七周的文章，深感悲痛。

我們一大批在六四後逃往香港的人，人生歷程首先因孟飛龍而改變。我總以為，未來的路不論怎樣曲折，六四的真相一定會恢復，正義的陽光一定會照耀中國大地。在那一天，我們要與孟飛龍、馬騰（Martin）、馬赫雅娜（Marianne Bujard）、燕保羅（Paul Jean-Ortiz）、傅磊（Pierre Fournier）、譚三山（Doan）、白夏（ Beja ）、潘鳴嘯（Michel Bonnin）等人一起高興、慶祝。32年的漫長歲月，法國友人、燕保羅、孟飛龍一個一個離開了這個世界，從中國逃亡到法國的老木、鍾敬文、張健和陳一諮，也一個一個離去。想到天安門母親32年的苦難，這是說不盡的無盡悲痛。孟飛龍先生永遠活在我們和中國人民心中。

（2021-11-9寫於Washington DC近郊）