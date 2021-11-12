法國布列塔尼發現一種特異新變種病毒

就在法國總統馬克龍發表電視講話的3天後，傳出衛生當局在法國西部布列塔尼地區發現一種與其他新冠變種病毒非常不同的新變種病毒。

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根據費加羅報報道，於衛生當局 10 月在法國西部菲尼斯泰爾省的一所學校中發現了這種新變種，而且它與之前的其他變種非常不同。 在其傳播得到控制之前，18 名學生和 6 名成年人已經被感染。

那麼，法國的第五波新冠疫情會是從布列塔尼開始嗎？ 據《le Télégramme》日報的報道，在菲尼斯泰爾的班納勒鎮( Bannalec )發現了 Covid-19 的新變種病毒。

據悉，有18名兒童和 6 名成人被感染，第一次感染可以追溯到 10 月 15 日在班納勒小鎮的 一個叫莫納歐茲屋夫(Mona Ozouf)的學校。 學校的12個班級中首先關閉了2個班級，然後是另外2個班級，接着，又關閉了3個班級。

衛生當局在識別這種新變種病毒方面進展緩慢，而且這個新變種病毒與之前觀察到的其他的變種大不相同。《le Télégramme》日報援引一位有影響力的健康部門工作人員的話說：“這種識別延誤是一個錯誤。” 但據布列塔尼地區衛生局稱，目前情況已得到控制。