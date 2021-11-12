巴黎市政府建築12日晚披掛藍色彩燈聲援維吾爾人

比利時首都布魯塞爾地標建築原子球塔2021年11月12日晚，以藍色燈飾，向受迫害的維吾爾人表達支持

巴黎市政廳建築11月12日晚間將點亮藍色彩燈裝飾，向受到中共當局迫害的維吾爾人表達支持。同一天，歐洲聯盟總部所在地布魯塞爾的地標建築原子球塔也將披上藍色燈飾，聲援維吾爾人。

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已正式宣布代表社會黨參加明年4月的總統競選的巴黎市長伊達爾戈一個月前，曾現身10月2日海外維吾爾人在巴黎市中心組織的抗議活動。當天，她在其推特賬號上宣布兩項措施，一是在巴黎成立一個維吾爾人之家，另一個就是在11月12日這一天，讓市政廳建築披掛起藍色燈飾向維吾爾人表達支持。伊達爾戈當時的推文寫道：巴黎與受迫害的人站在一起。

今晚的活動時間是18點至22點。

一直積極活動呼籲歐洲各國政府關注新疆維吾爾人遭到的迫害的歐洲議會法籍議員格魯克斯曼其推特賬號發布消息稱，布魯塞爾的地標建築、被看作是比利時的“埃菲爾鐵塔”的原子球塔12日晚也將亮起藍色燈飾，聲援維吾爾人。

近年來，越來越多的海外媒體和學者的獨立調查，揭露新疆所謂教培中心任意關押上百萬維吾爾人，引起國際社會廣泛關注。

世界各地的維吾爾人在11月12日這一天紀念東突厥斯坦共和國日。據維基百科介紹，1944年11月12日，一批維吾爾人、哈薩克人曾在蘇聯支持下，在新疆北部宣布建立起一個獨立政權。 但該共和國最終在國共內戰以及由此相關的國際關係格局動蕩中結束。

另外，世界維吾爾代表大會也自12日起至14日在捷克首都布拉格舉行全代會，換屆改選領導團隊。