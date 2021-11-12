法國總統府又遇麻煩？ 疑似府內強姦案媒體曝光

法國總統府今天被媒體聚焦，解放報最早曝料一起強姦案已經立案調查。涉案人員是總統府內一名軍官，受害者則也是一名總統府工作的女軍人。總統府拒絕對事件發表評論，指從不對司法調查案表態。據消息說，總統府已經採取措施，對受害者給予必要保護措施。

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據法新社今天報道說，繼貝納拉事件之後，法國總統府總部又出現了新的敏感案件？一名總統府的軍事顧問工作人員被另一名女性士兵指控於7月1日強姦了她，涉案者目前正在接受調查。

據法國解放報在揭露這一事件的文章中稱，事件發生在7月1日愛麗舍宮顧問工作人員的辦公場所，當時正值舉行三名工作人員的歡送會。事件發生在馬克龍離開後歡送會不久，馬克龍當晚發表了公開講話。

據參加歡送會的一名年輕女性士兵說，她遭到了一名男子的性暴力，他也是一名軍人和軍官。據該日報報道說，這兩名軍人被分配到特別參謀部，每天在一起工作，他們並且相互認識。

據《解放報》補充說，這名年輕女子在事發後的幾個小時里向總統府所在第八區警察局登記報案。

一位司法界人士證實了解放報的信息，巴黎的一名預審法官於7月12日以 "強姦案 "立案調查。

據消息來源告訴法新社，"調查仍在進行中"，7月12日，在預審法官對涉案的審訊結束時，被指控的軍官仍"被置於 "協助證人的地位，這種地位比被告的地位要罪輕。

據愛麗舍對法新社說，總統府從不對正在進行的司法案件發表評論。

馬克龍擔任總統期間，國家元首的一名僱員即私人安全顧問貝納拉Alexandre Benalla被指控有其他不當行為。這一事件引發了一場法國高層政治地震，餘震震蕩了許多個月，從新聞披露到國民議會，震動了國家的巔峰。

愛麗舍宮被指責為在懲罰貝納拉時沒有盡心儘力。

據法新社，貝納拉於11月5日被判處三年監禁，其中包括一年的坐監但在住所佩戴電子手環服刑，主要原因是在2018年5月1日的示威中他使用暴力，並引起了一場醜聞。當天，這個不為人知的貝納拉作為觀察員出現在安全部隊中，被拍到在巴黎拉丁區中心地帶的暴力示威活動中對示威人群施暴。

據報道，在這個新案件中，愛麗舍宮今天周五告訴《解放報》和法新社，"一旦當局得知這些事實，就立即採取了措施：傾聽、支持和陪伴受害者，立即將受害者調離，並遠離受指控的涉案者。

據《解放報》說，一位接近此案的消息人士向強調，"自貝納拉事件以來，只要愛麗舍宮的員工有不當行為，總統馬克龍的幕僚長帕特里克-斯特佐達就鐵面無私，毫不妥協，毫不容忍。

據法新社說，法國軍方陸軍部不願對此案件立即發表評論。