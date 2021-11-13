又是11月13日：法國今天紀念巴黎恐怖襲擊案6周年

巴黎今天隆重紀念6年前發生的巴黎遭恐怖襲擊事件，向恐怖襲擊案的受害者致哀。值此法國特別巡迴法庭庭審巴黎恐怖襲擊案，今年的紀念又不同尋常。受害者遺屬又一次表達心哀，活着的人永遠不會忘記他們遇難的摯愛。

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本周六巴黎舉行備受期待的悼念活動。正在進行中的巴黎恐怖襲擊案庭審，在控方集體要求下，從11月10日受害者一方的證人到庭聽證後，休庭至11月16日，星期二，以便受害者遺屬能靜心悼念死去的受害者。

今年的紀念活動，除了官方的儀式，受害者幾乎都表達願望，將憑弔每一個遭恐怖襲擊血洗的地方與角落，從法蘭西體育場到巴塔克蘭音樂廳，他們將向染血的地方鮮花，哪怕一朵玫瑰。他們將按照自己的意願紀念受害者。

每逢此節倍心哀。巴黎恐襲案庭審不僅再次撕開永遠不能癒合的心靈傷口，也帶來爭論。據本台報道稱，對於失去女兒的維羅妮克來說，這次審判沒有改變任何東西。她將像每年一樣去參加紀念活動。"11月13日這個時刻是一個深思的時刻，非常令人感動。我每年都會去，因為我們不能忘記，"她解釋說。我們必須繼續述說所發生的事情，因為我們被深深地震撼、撕裂、吞噬。所以我們必須繼續紀念他們。這對我來說是一種必需的做法。”

據在法蘭西體育場郊區受傷的凱瑟琳說，"今年，我預定了多個小花束，我要去每個地方獻上一束花，因為周遭、思想都被我們在這次審判中聽到的一切強烈地染上了色彩，" 凱瑟琳說，所以我要去買花，紅玫瑰和白玫瑰：紅色代表愛情，因為許多年輕人死時在愛戀中，有些人在愛情中死去，還有一些人失去了他們生命中的愛人。

巴塔克蘭劇院的倖存者埃馬紐埃爾（Emmanuel）仍在猶豫不決。但民事各方在審判中分享哀情的強烈時刻鼓勵他參與。“面對這個問題總是那麼難。去年，是五周年。但現在它將會非常強大。” 他說："我們正在進行嘗試，它為每個人帶回了很多東西。同時，民事各方都相互非常支持，反正我覺得是這樣。我認為，這將是一個真正的力量和團結的時刻。而我只是希望，說句實話，政客們不要藉此說事。這是一個強烈的時刻，我只希望它不會被破壞。”

法國面臨的總統競選的背景也讓瑪麗感到害怕，她是一名巴塔克蘭音樂廳的倖存者，她因那晚在她懷中的朋友死亡而受到創傷。"我一直都去巴塔克蘭音樂廳，因為我沒有辦法進入我的朋友的墳墓里。我與這個男孩的親屬的關係不是很好。但這是我向他致敬的方式。我很清楚，這或也是一個政治工具，我對此感到遺憾。因此，今年，我不會在最後的時刻才決定什麼。

巴黎，今天在每個被恐怖攻擊的地點都計畫了致哀緬懷的時刻。