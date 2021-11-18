法國預計 2022 年1月1日基本退休金調漲1.1%

法國政府負責養老金事務的國務卿皮特拉澤斯基（ Laurent Pietraszewski）的辦公室16日向媒體確認，預計 2022 年 1 月 1 日基本退休養老金調漲1.1%；2021 年，這項調漲幅度僅為 0.4%。

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這個調漲幅度是法國社會保障賬戶委員會在去年 9 月已經確定的，但16日的周二才由內閣和負責養老金的國務卿皮特拉澤斯基（ Laurent Pietraszewski）的辦公室確認，這也是這名主管退休金事務的國務卿 應《世界報》的要求所做的宣布。 要提醒的是，在 2021 年，這一調漲幅度僅為 0.4%。

法國負責養老金部門向媒體確認，預計 2022 年 1 月 1 日基本退休金調漲1.1%。該部門預計 2022 年 1.1% 的調漲幅度將涉及所有基本養老金，範圍包括私營部門僱員、公務員和個體經營者。 其水平由《社會保障法》中規定的計算確定：在其第 L.161-25 條中規定）：基本養老金的調漲在每年 1 月 1 日生效，並且“它被索引”以等於年均消費價格變化的係數為基礎，不包括煙草”。 整個調漲期的算法：從前一年（在本例中為 2020 年）的 11 月到現年（2021 年）的 10 月。

11 月對高管階層薪資的調漲幅較低

於此調漲的同時，每月收入低於 2,000 歐元的退休人員應可期待在 2022 年 2 月收到一筆款項的入賬，這是當局補助你的“通貨膨脹津貼”。 這筆 100 歐元的津貼中，它的目的同時也在緩衝物價的上漲，特別是能源價格的上漲。

《補充養老金》領域的調漲幅度，則可因各機構性質的不同而有差異。 因此，1300 萬前私營部門僱員的補充養老金在 11 月 1 日僅僅調漲了 1%，即比 11 月 1 日的通貨膨脹率低了 0.5 個百分點。 這是由工會和僱主們共同決定，後者把養老基金的管理託付給Agirc-Arrco出納組。 假設的預定目標是：恢復被新冠疫情破壞的“平衡軌跡”，新冠疫情導致法國2020 年的赤字超過 40 億歐元。