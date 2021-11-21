法國外長呼籲中國讓彭帥自己說話

法國外交部長讓-伊夫-勒德里昂今天表示，中國當局必須允許網球運動員彭帥說話。法國外交部長說，“這個事件里，我現在只在等待彭帥發聲。如果中國當局想要澄清，他們必須允許彭帥講話發言，說出她在哪裡，她如何生活，她在做什麼，她如何為奧運會做準備。”根據官方照片，彭帥周日出現在北京的一場網球比賽中。

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據路透社今天自巴黎報道說，法國外交部長讓-伊夫-勒德里昂今天表示說，中國當局必須允許網球運動員彭帥說話。

讓-伊夫-勒德里昂還說，法國將以此來權衡與中國的外交關係。

法國外長讓-伊夫-勒德里昂是今天上午稍晚接受 RTL-Le Figaro-LCI“大陪審團”直問直答節目回答相關提問時作上述回答。

此前稍早，法國外交部發言人在例行新聞發布會中接受提問回答，涉及彭帥案議題，法國外交部敦促中國履行保護婦女與家庭法律。

法國外交部長今天說，“在彭帥議題情況下，我只期望一件事，那就是讓彭帥說話。”法國外交部長是在回答一個關於彭帥命運下落的提問時這樣說。

據讓-伊夫-勒德里昂說，"有必要讓中國女運動員彭帥講話。如果不是這樣，我們將不得不採取一些外交措施。"

讓-伊夫-勒德里昂沒有確指法國將會採取何種後果的措施。

據法新社今天報道說，法國周日呼籲允許中國網球運動員彭帥 "自由講話"，以澄清她的情況。

彭帥在經歷了數周的命運之謎後重新出現在一場比賽中。

法國外交部長讓-伊夫-勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）告訴私營電視台LCI："我以為這個案子非常令人擔憂。"法國外交部長說，“這個事件里，我現在只在等待彭帥發聲。如果中國當局想要澄清，他們必須允許彭帥講話發言，說出她在哪裡，她如何生活，她在做什麼，她如何為奧運會做準備。”

勒德里昂說，"彭帥顯然已經消失了，如果這不是真的，那就讓她自己說吧（......）。如果她被禁止，如果有明顯的失蹤，我們將不得不承擔外交後果。"

但法國外交部長沒有進一步澄清。

在包括網球明星和聯合國在內的全球抗議聲中，中國國家媒體發布了一系列片段，聲稱該運動員一切正常。根據官方照片，彭帥周日出現在北京的一場網球比賽中。

35歲的彭帥是前世界排名第一的雙打選手和她的國家中國的明星，自從她指控比她大40歲的前共產黨官員張高麗在一段時斷時續的關係中脅迫她發生性關係後，就沒有公開露面。