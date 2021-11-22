法國總理卡斯泰確診感染新冠病毒

馬提尼翁府（Hôtel Matignon）剛剛宣布， 法國總理讓·卡斯泰（Jean Castex）出訪比利時後檢測呈陽性，他未來幾天的工作安排將被調整，以便可以隔離10天。

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總理府還表示：周一下午，卡斯泰得知他在比利時和比利時總理亞歷山大·德克魯（Alexander De Croo）會晤時，他的一個 11 歲女兒的檢測結果呈陽性。得知後，法國總理立即做了PCR檢測。

3月中旬，法國總理卡斯泰當天在巴黎附近的一家醫院接種阿斯利康疫苗，法國電視台對卡斯泰的接種過程進行了直播。他在接種後表示，沒有感到任何不適。現年55歲的卡斯泰剛好符合法國接種阿斯利康疫苗的年齡要求。6月18日接種了第二針，仍是阿斯利康疫苗。