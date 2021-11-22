菲永上訴今到庭申訴 冀推翻一審判決

法國前總理弗朗索瓦-菲永22日周一下午在巴黎的上訴審判中接受訊問，他被懷疑虛假僱傭其妻子佩內洛普-菲永，可能虛報了工作。該案在一審定罪後菲永試圖重新洗牌。

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據法新社今天說，菲永這位參加2017年總統選舉的前右翼候選人，其競選活動因這個轟動一時的 "佩內洛普門 "而遭到破壞，他從今天下午1:30開始在其妻子之後出庭作證，菲永的妻子在上周二和周三的庭審申訴中堅持認為她為丈夫的工作是真的。

這場於11月15日開庭的二審，是在前政府首腦菲永因挪用公款被定罪近一年半後進行的，菲永被判處五年監禁，其中兩年是入監的，再加375,000歐元的罰款和十年的禁止參選期。

菲永當即就提出了上訴。

同案中菲永的妻子佩內洛普被判處三年緩刑，罰款37.5萬歐元，並被取消兩年的參選被選資格。

法新社說，67歲的弗朗索瓦-菲永現在已經退休，他在聽證會的第二天做了一個 "介紹性發言"，總結了"他菲永沒有機會向法庭表達的真相"。菲永說："我的妻子與我並肩工作，這是毫無疑問的。" 他還譴責針對他的調查是找他麻煩。

據菲永認為，2020年6月的一審判決背叛了一個妻子可以自由為丈夫工作的傳統的概念，菲永並否認人們把他污衊成一個逃避公職，專愛金錢的議員描繪"。

這位前議員還表示特別是對 "他的國家，在2017年被剝奪了應有的民主辯論"，對他的 "政黨（......）因這一事件而被永久削弱"，以及對他的妻子，"終身被貼上標記"而深感遺憾。

菲永與他的妻子還有菲永的前候補議員一起再次受審，上訴庭審直到11月30日，其罪名還是涉嫌在1998年至2013年期間 "虛構或高估 "僱用佩內洛普-菲永作為議會助理的工資，總共凈支付612,000歐元。

法新社說，菲永夫婦還必須解釋他們的兩個孩子在2005年至2007年期間被雇為擔任參議員父親菲永的助理，以及佩內洛普-菲永在2012年和2013年在《雙世界》擔任 "文學顧問 "的合同。

弗朗索瓦-菲永還因未向公共生活透明度高級管理局申報2012年的一筆5萬歐元借款而被起訴。