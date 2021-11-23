瓜德羅普示威暴力升級 傳警員遭槍擊 官方稱遺憾

法國海外部長塞巴斯蒂安-勒科努對周二法國海外省瓜德羅普發生的槍擊警察事件表示遺憾，瓜德羅普正處於反對強制接種新冠疫苗的抗議活動中。但部長說襲警暴力與社會運動無關。

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據法新社今天報道稱，法國海外部長塞巴斯蒂安-勒科努對周二法屬瓜德羅普島發生的槍擊警察事件表示遺憾，他說，暴力與社會運動無關。

根據官方消息，在瓜德羅普布防的警方遭到槍彈襲擊。具體情況以及傷亡情況也沒有細節報告。

該部長今天早上在接受法國一家公共頻道採訪時說：“在我講話時，這不是一個城市暴力問題，但不幸的是，在過去幾個小時里，我們有警察遭到槍擊，特別是在瓜德羅普皮特角。”

該部長稱，我們可以看到，我們面對的不是一個健康議題和社會問題，我們面對的是幫派，我們面對的是暴徒，我們面對的是那些不幸地已經被警察或司法系統所記案在冊的人，他們利用這場危機以暴力來表達自己，對此，政府的反應是不猶豫的，是明確的，是堅定的：派出刑警隊和特別警隊GIGN這兩支特別干預部隊。

據萊科努稱，瓜德羅普87%的衛生工作者和43%的消防員都接種了疫苗。

瓜德羅普當地今天應當解除宵禁措施，即從傍晚18點至凌晨5點。是否延長宵禁，目前沒有進一步消息。