比利時發現歐洲首例新變體毒株 歐洲多國停飛南部非洲

比利時衛生部長弗蘭克-範登布羅克（Frank Vandenbroucke）周五宣布，在比利時發現了一例新的Covid-19變體，該變體首次在南非發現，迄今尚未在歐洲出現。

廣告 繼續瀏覽後續

範登布羅克告訴記媒體，這位患者來自國外，在11月22日（星期一）測試呈陽性，之前沒有接種過疫苗。他說：“這是一個可疑的變體，我們不知道它是否是一個非常危險的變體，"

據病毒學家 馬克-範-蘭斯特Marc Van Ranst說，這是一個11月11日從埃及回來的旅行者。 他在推特上發帖說："在比利時，一個樣本被確認為新的變種B.1.1.529。"據比利時媒體報道，這是一名三十多歲的男子。

法新社報道， 周四在南非宣布首次發現的新變體可能具有高度傳染性的變體。

當天早些時候，在布雷斯特（法國西部）的法國衛生部長Olivier Veran說，這種新的變體 "到目前為止還沒有在歐洲被診斷出來"。

面對嚴峻的局勢，幾個歐洲國家周五已經決定暫停來自南部非洲的航班，其他國家，如日本，則採取實行隔離措施。

預計歐盟委員會將在周五下午向成員國提議啟動緊急剎車行動，停止來自南部非洲的航空旅行。