法國馬提尼克宵禁 直到恢復平靜

馬提尼克島上的路障

馬提尼克和瓜德羅普島近期因反對政府新冠疫情措施舉行大規模遊行，出現城市暴力。法國馬提尼克省長於11月25日宣布因騷亂實行宵禁，從晚7點到早晨5點，直到恢復平靜。

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法國馬提尼克省長卡澤爾斯於11月25日宣布實行宵禁，直到恢復平靜，他指出這有利於對話和工作的進行，讓學校開學和恢復正常生活。另外當地要加大警力部署來維持治安，應對打砸分子。

新冠疫情措施的抗議者在馬提尼克舉行的大規模遊行，隨後演變成城市暴力事件，已經連續4個晚上馬提尼克島上連續發生騷亂，白天放置路障區域在晚上成為與警察對峙的場所，一些人向警察開槍，已經有11人被捕並且繳獲多件武器。

另外，有4名記者於周五清晨在馬提尼克首府法蘭西堡成為被攻擊目標。

目前當地政府官員與不同工會組織負責人周四舉行了會晤。

比鄰的瓜德羅普省也發生類似的反接種新冠疫苗遊行，示威者與警察發生衝突，還發生槍擊警察事件，局勢曾經危險，隨後實行宵禁。法國海外部長塞巴斯蒂安-勒科努對此表示遺憾，他說，暴力與社會運動無關。

為了平息當地局勢，法國總理卡斯泰在本周一呼籲進行對話，找到解決方案，他強調醫務人員接種新冠疫苗的重要性。