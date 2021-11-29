馬克龍快接近宣布連選連任？

距離法國總統大選還有五個月，法國總統馬克龍至此還沒有宣示競選連任。但馬克龍的支持者們卻已經着手準備。11月29日星期一晚上，馬克龍的支持者將以新口號“公民一起來！” "Ensemble citoyens!"在巴黎Mutualité聚集開會，與會者有總統多數派的國民議會與參議院的議員，與馬克龍關係密切和結盟的人都會在場，特別是貝魯的MoDem和前總理愛德華-菲利普的新黨。此聚會或被認為是馬克龍競選運動一種啟動。

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據本台報道說，就2022年總統選舉，馬克龍的支持者們在 "公民一起來！"新口號下團結行動。

共建大家庭是馬克龍主義者幾個月來一直在幕後推動的重大項目。其初衷是要建立一個結構，將馬克龍的所有支持者聚集起來，投入到支持他在2022年的選舉。

在這個 "大家庭機制"里，將有三個主要空間：由馬克龍創立的政黨前進中的共和國"、貝魯的 "MoDem "黨以及前總理愛德華菲利普的全新政黨 "地平線"。

該報道稱，由於一些人之間的敵意和不同的立場，“公民一起來！”的大家庭建造工作並不容易。最後，這個建制不會導致成立新黨，而是以一個簡單的旗幟口號，團結所有支持馬克龍的人。

據這個行動的目標說：首先是在總統宣布競選之前團結多數派陣營。同時也是為了給所有願意支持埃馬克龍，但又不想加入什麼政黨的人提供一個平台。最後但並非不重要的是，馬克龍派希望達成協議在立法選舉中每個選區提出一個合作的共同候選人。由此要成立一個共同的提名委員會。該報道說，到那個時候，才能看得到，支持馬克龍的力量是否真的團結，這個新口號下的平台是不是牢固。

有評論注意到，馬克龍5年前競選發端，正是在巴黎Mutualité開會，成立了以馬克龍姓名第一個字母推想的前進黨。今天晚上是否也會推動出現馬克龍競選連任2.0版運動，值得觀察。