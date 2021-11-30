巴黎足球晚會：梅西再獲金球獎

2021年11月29日，梅西在巴黎第七次獲得了法國足球金球獎，這是足球運動員最負盛名的個人獎項。他擊敗了波蘭的羅伯特-萊萬多夫斯基（第二名）和意大利的約吉尼奧（第三名）。梅西獲該獎是因隨阿根廷國家隊贏得美洲杯而頒發的。這位34歲的前鋒在8月離開巴塞羅那，也成為第一個獲得該獎項的法國PSG球員。

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據本台報道稱，阿根廷的梅西，再次成為2021年金球獎得主。梅西上一次獲獎是在巴塞羅那俱樂部旗下獲得的。這位34歲的前鋒昨天晚上還是他在新效力俱樂部所在的城市巴黎領取了該獎項。正是在這個過程中，他成為有史以來第一位被《法國足球》雜誌每年邀請國際記者投票選出的PSG球員。

然而，梅西並不是因為今年夏天來到法國後在巴黎聖日耳曼的一般表現，讓他繼2009年、2010年、2011年、2012年、2015年和2019年之後，第七次獲得金球獎（這是一個新紀錄）。梅西反而更是因在2020-2021賽季在巴薩的表現（47場比賽38個進球），尤其是7月10日阿根廷在美洲杯上的勝利，讓他在投票中佔有重要地位。

事實上，梅西從未像2021年那樣，在正式比賽中為阿根廷隊出場並取得如此多的進球。16場比賽和9個進球，所有這些都決定了阿根廷對巴西等鄰國的比賽勝利。在2021年美洲杯上，這位前巴薩隊人被評為最佳球員，也從而使他消除了2007年、2015年和2016年在決賽中的失敗陰影。

自2008年以來，梅西幾乎一直與羅納爾多分享金球獎。只有克羅地亞人盧卡-莫德里奇在2018年曾打破了他倆的輪流坐莊。

波蘭的羅伯特-萊萬多夫斯基也曾是最終被取消的2020年奧運會的熱門人選。2021年，他在拜仁慕尼黑和波蘭的64個進球都是不可遺忘。他只獲得了一個特別的 "年度最佳射手 "獎盃的獎勵。主要是因為拜仁在2020-2021年歐洲冠軍聯賽的四分之一決賽中就被淘汰。而波蘭國家隊在2021年歐洲杯首輪也就被淘汰。

法國人本澤馬在投票中排名第四，但因為他在歐洲杯16強中隨法國隊被淘汰。這名前鋒自從重返法國國家隊以來，確實是無可指責的。例如，他曾帶領法國隊在國家聯賽中取得勝利。幾個月來，他也一直在為皇馬效力。但皇家馬德里隊在2021年還沒有贏得下什麼。在《法國足球》召集的180名專業記者的心目中，本澤馬的據本台說，受司法纏繞問題可能並不總是對本澤馬有利......無論如何，本澤馬昨天晚上沒有參加足球晚會。

據報道稱，另一個值得注意的缺席是羅納爾多，他獲評第六名，自2006年以來他第二次離開領獎台。