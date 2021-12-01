澤莫爾宣布競選總統 評論說說他“袈裟”未換

法國政治辯論家澤莫爾宣布競選總統，更加成為法國輿論關注中心。評論稱澤莫爾沒有顯示出轉換身份智慧，仍然以犀利口舌對外，不知對其競選有否傷害。

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法國政治辯論家澤莫爾在精心準備的10分多鐘視頻里宣布成為總統選舉的候選人。 但澤莫爾昨天晚上做客TF1電視台晚間黃金段8點新聞，在採訪者面前顯得很緊張，並且指責主持人沒有關注他的競選綱領，而是問及了他的司法纏訟。澤莫爾幾乎摔門而去。

據本台報道說，這是澤莫爾以前從未碰過的一套電視節目。晚上8點，在TF1電視台，澤莫爾邁過了一個裡程碑。這是第一次，他原本有機會向法國人，而不僅僅是他的粉絲講話。但問題仍然是：他對婦女的看法，他對煽動種族仇恨的是否譴責，哪怕現在是新的候選人，改變競選方式卻是很難的。

面對提問，澤莫爾激辯說，“你不能像這樣把我的句子從我的書里拿出來責問我，” 埃里克-澤穆爾氣憤地說，“我不再是記者，不再是作家。我是一個總統候選人，所以我希望的是你問我的競選綱領和我的選舉計畫，而不是問我寫了什麼。我們不打算重複我在過去兩個月里已經做過的十多個節目。”

競選法國總統候選人澤莫爾難以突破論戰者的形象。特別是澤莫爾剛剛在馬賽行程豎中指帶來的爭議和聚焦。現在澤莫爾打算利用下周日（12月5日）在巴黎Zénith舉行的大型競選集會，為他的候選資格注入新的動力，使人們忘記他競選前的綱領空乏。

澤莫爾弄不好也有新的司法糾紛。在兩星期前錄製並於本周二在社交網絡上播放的十分鐘宣布競選視頻中，澤莫爾使用了幾十個視頻摘錄，如暴力報道，以加強他的鼓動力。這種剪輯編輯帶來了一個問題是：這些視頻的幾個作者聲稱從未被告知會有這種用途。例如，《巴黎人報》提出異議，候選人的團隊就沒有與該報聯繫。法國電視台和法國廣播電台集團則要求澤莫爾為所使用的圖片支付版權。法國24小時電視台和法國對外視聽新聞集團對在這段競選視頻中未經他們同意使用圖片表示遺憾。使用《聖女貞德》等影片節選的主權擁有者高蒙電影公司說，它有權採取法律行動。

本台報道說，如果發現可能會侵犯版權，最高可處以30萬歐元的罰款和三年的監禁。周二晚上，當被問及這些瘋狂的視頻轉貼引發問題時，澤莫爾也提到了法律糾紛，但說：“我不會處理這個問題。我的競選團隊向我們保證，所有的版權問題都已經解決，或者正在解決過程中。”

對於多數黨LaREM的議員Sacha Houlié來說，澤莫爾的參選視頻 "是挽救一場災難性競選的不幸嘗試。這就是說，在現實中，你走入一場四面楚歌的運動，最後，你上了這種既是模仿又是鬧劇的台上，儘管有象徵性的含義，其實並不十分成功"。

在極右的民族聯盟（RN）方面，發言人切努（Sébastien Chenu）評論說，“關於澤莫爾的候選資格沒有任何懸念，就像我們最近幾天看到的，是零方案、零團隊，可能還有零自製力一樣。所以，事實上澤莫爾在形象上並沒有什麼變化。我們知道澤莫爾將宣布成一名候選人，我們也明白，他也就是今天的這樣了。”