法國醫院研究顯示：第3劑疫苗保護力增至95%

法國醫院研究證實 第3劑疫苗的保護力可以增至95%。此外，法國本土周四確認了首例Omicron變種感染病例，在此之前，法國只在其海外領土印度洋留尼汪島發現了一個Omicron變體的陽性病例。

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法國費加羅報報道：法國“研究調查評估統計局通過對10月18日到11月14日期間住院、篩檢與疫苗施打數字的研究結果顯示，“針對第2劑施打距今超過6個月的60歲以上民眾，面對重症住院，補打第三針的疫苗保護力可增加至約95%”，要比同樣年齡未補打第三針的人增加15%的保護力。第三針對於80歲以上長者的保護力更是增加近20%。這意味著接種追加第三劑的人因Covid-19住院的風險比未接種疫苗者低了20倍。

法國60歲以下民眾由於是直到近日才得以接種第3劑疫苗，因此研究調查評估統計局尚無法評估追加劑對該族群的影響。

法國這一臨床研究與10月刊登於英國醫學期刊刺胳針（The Lancet）中的一份以色列研究相呼應，其評估指出，第3劑能避免重症住院的效力高達93%。因此法國科學委員會（Conseil scientifique）表示，追加劑的施打宣導對避免醫院超負荷來說非常關鍵。

法國巴斯德研究所（Institut Pasteur）日前公布預測模型，指出法國住院高峰預計為明年年初，但如果從現在開始，每天施打第3劑人數能從目前平均的23萬5000人，快速提升到每天40萬人，屆時住院人數將能減少44%。

法國第5波疫情來勢洶洶，新增病例人數最近不斷飆升，每日新增個案為5萬多人，而一周前還只有3萬多人。對法國政府來說，追加第3劑的行動已成為避免第5波疫情進一步惡化的優先要務。

另據法新社報道：法國本土確認的首例Omicron變種感染病例的患者是一名居住在巴黎地區的50歲至60歲的男子，他在從尼日利亞旅行回來時接受檢測被發現後確診。據報道，他在11月25日下飛機時進行的測試中沒有表現出任何癥狀，但測試結果證明是陽性。該男子與陪同他旅行的妻子都沒有接種疫苗，新冠病毒檢測都呈陽性。法國衛生部門正在對這對夫婦及其家人進行測序以核實是否都是Omicron變體。

在此之前，法國只在印度洋的一個島嶼留尼汪島發現了一個Omicron變體的陽性病例。法國政府發言人周三說，"全國有13個Omicron變體的疑似病例"，預計 "在未來幾小時或幾天內 "將確認病例。法國防疫科學委員會主席戴佛西（Jean-Francois Delfraissy）周四表示，“聖誕假期不會因第5波疫情而面臨威脅，我們已盡一切可能手段來避免再次封城”。