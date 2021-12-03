馬克龍訪阿聯酋 簽80架“陣風”戰機訂單

法國總統馬克龍今天12月3日到訪迪拜之際，阿聯酋與法國簽署購買80架陣風（Rafale）戰機，外加12架獰貓（Caracal）直升機的協議。

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據愛麗舍宮的說法，這份訂單，在加上12架獰貓直升機和相關部件，總金額超過170億歐元。這是陣風戰機自2004年服役以來的最大國際訂單。

法國總統府的聲明稱，這是兩國之間戰略夥伴關係的一項重大成就。該聲明強調，雙方的互信還包括法國在阿聯酋領土上有三個法國軍事基地。

據法新社說，該協議是在馬克龍和阿布紮比國家元首和王儲穆罕默德-本-紮耶德-阿勒納哈揚（MBZ）在迪拜世博會榮譽館會面時簽署的。這是法國總統對三個海灣國家進行訪問的首日。

該訂單將從2027年起按F4標準交付，F4 標準據稱是一個斥資20億歐元正在開發的項目，該項目將於2024年完成，被稱為 "技術、工業和戰略的飛躍"。

10年前，法國前總統尼古拉-薩科齊曾支持對阿聯酋出售陣風戰機。但談判沒有結果。

不過，從那時起，儘管有美國和歐洲飛機的競爭，但 "陣風"在國際上還是取得了突破性進展。

根據提交給國會的法國武器出口報告，阿聯酋是法國國防工業在2011-2020年10年間的第5大客戶，一共有47億歐元的訂單。

法國武裝部隊部長弗洛倫斯-帕利（Florence Parly）讚揚阿聯酋訂購80陣風戰機的協議是"歷史性合同"，可"直接促進地區穩定"。

然而，近年來，由於在也門衝突中出現法國武器，導致巴黎受批評。沙特阿拉伯及其盟友被大赦國際等非政府組織懷疑在也門犯下戰爭罪行。

法國總統馬克龍在訪問阿聯酋之後，還將前往卡塔爾和沙特阿拉伯訪問。