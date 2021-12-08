法國議會議案：要投票承認中國虐待維吾爾人是反人類罪與種族滅絕罪

法國社會黨已將一份旨在承認中國對維吾爾族的 "反人類罪 "和 "種族滅絕罪 "的議案列入2022年1月20日國民議會議程。該議案屆時將表決，而此時正距離北京奧運會將要開幕前不遠。

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據法新社今天自巴黎報道說，一名議會消息人士今天周三表示，法國社會黨已將一份旨在承認中國對維吾爾族的 "反人類罪 "和 "種族滅絕罪 "的案文列入1月20日的國民議會議程。

該提案屆時付諸表決。議案由法國社會黨第一書記奧利維爾-福爾向議會提交。該動議將被付諸表決，它以議員Frédérique Dumas（屬自由與領土黨）的議案文本為基礎，要求法國國民議會 "正式承認中華人民共和國當局對維吾爾人實施的暴力行為構成危害人類罪和種族滅絕罪"，並 "譴責 "它們。議案促請法國政府也照做譴責。

美國周一宣布對2022年北京冬季奧運會和殘奧會進行外交抵制，美國指責中國西北部的主要民族維吾爾族穆斯林所在的新疆正在發生種族滅絕和反人類罪行。

英國在周三今天宣布出於同樣的指控原因要抵制北京冬季奧運會。

但法國說，它將在這個問題上與其他歐盟國家 "協調"。

法新社說，人權組織指責中國將100多萬穆斯林關在政治再教育營中。在發生了一系列歸咎於伊斯蘭教徒和分離主義分子的襲擊事件後，維吾爾族人尤其成為打壓目標。

據北京說，這些營地實際上是職業培訓中心，旨在引導他們遠離激進主義。

該報道稱，美國還指控新疆維吾爾人遭強迫絕育，涉嫌種族滅絕。