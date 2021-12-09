法國左派有人呼籲團結競選 要再推初選

距離法國總統選舉還有四個月，七名左翼候選人仍未脫穎而出。根據民意調查，他們中沒有人能夠獲得進入總統選舉第二輪的資格。社會黨人安妮-伊達爾戈和前部長阿爾諾-蒙特布爾分別發起了團結的呼籲。

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據本台報道稱，就2022年總統選舉，伊達爾戈（Anne Hidalgo）和蒙特布爾（Arnaud Montebourg）呼籲左翼團結起來。現任巴黎市長伊達爾戈呼籲舉行左翼初選，為2022年的總統選舉指定一個共同的候選人。

法國左翼黨派昨天被稱之為瘋狂一天。這一切都要從蒙特布爾說起。該候選人呼籲左派候選人聯合起來，即使這意味着可能會丟掉了獨立候選資格。“他解釋說："我準備為一個共同的項目和一個共同的候選人提供我的候選資格，我邀請我的競爭對手和同志們也這樣做。”

蒙特布爾準備在出現共同候選人時犧牲自己。這也是伊達爾戈的賭注。伊達爾戈為此取消了前往拉羅謝爾競選宣傳計畫而參加法國電視一台TF1晚上8點節目。據她提議：為左派組織一個開放的初選。伊達爾戈說：“有必要組織一次由我們的公民同胞仲裁的初選，我知道會有很多人想參加，因為他們期待我們找到希望。”

據本台記者Julien Chavanne分析說，由於無法創造一種張力來打破第一輪選舉的牆壁圍阻，蒙特布爾和伊達爾戈正在打聯合集結牌，目的只有一個：敦促綠黨雅多Yannick Jadot和法蘭西不屈服黨的梅郎雄Jean-Luc Mélenchon同意參加初選。

問題是雅多已經拒絕了這一提議。雅多今天周四在歐洲一台上給出拒絕性回答說，"不，我不會參加左派的初選。"巴黎市長伊達爾戈在目前民調中被認為是3％至7％。雅多嘲諷說，有人希望通過一個驚喜來打破僵局。雅尼克-雅多說，他已經在9月經過了一次初選，當時還呼籲社會黨選民參加綠黨的初選。

法國右派共和黨黨內初選選出了巴黎大區主席佩克雷斯一鳴驚人，民意得分飆升，甚至指如果進入第二輪將打敗現任總統馬克龍。

另一位左翼人士也可能接棒號召聯合，但這並非別沒有自己的小算盤：克里斯蒂安-陶比拉（Christiane Taubira）這位前司法部長，一直被傳言也要參加總統選舉。