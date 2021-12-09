法國：外交抵制北京冬奧立場尚未定案？

儘管法國教育與體育部長布朗蓋今天接受法國多家電視電台採訪時明確說法國不會外交抵制中國北京冬季奧運會，但是法國是否抵制北京冬奧會的立場似乎並沒有完全確定。法國外交部長勒德里昂今天表示，此問題必須在歐洲聯盟統一立場層面最後決定。歐盟中已經有國家先行宣布部分抵制北京冬奧會。分析指，法國巴黎2024年舉辦夏季奧運會，抵制北京冬奧會，具有微妙壓力。如果歐盟層面採取決定，將對法國的立場有捍衛意義。

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據中央社今天報道說，法國官員稱法外交抵制北京冬奧立場尚未定案。據該報道，法國一名官員表示，針對是否加入西方盟邦行列，外交抵制北京冬季奧運，法國與其他歐盟國家仍在一起考慮其立場。法國教育部長布朗蓋（Jean-Michel Blanquer）稍早曾表示，法國官員會出席北京冬奧。

被問到美國、澳大利亞、英國和加拿大相繼宣布外交抵制北京冬奧，有什麼看法時，法國教育部長布朗蓋說法國“不會這麼做”。布朗蓋接受國BFM電視台（BFM TV）和RMC電台訪問時說：“我們必須謹慎處理體育和政治之間的關係。”他稱，“體育是一個截然不同的世界，必須保護其免受政治干預。否則，事情可能會失控，最終可能會扼殺所有的比賽。”

據布朗蓋表示，他不會前往北京，但是體育部長馬拉希尼亞努（Roxana Maracineanu）將代表法國政府出席北京冬奧。

據法新社說，但布朗凱隨行人員中的一名官員匿名表示，布朗蓋這番言論應表明，法國沒有考慮全面抵制北京冬奧的體育賽事。

目前沒有任何國家決定全面抵制北京冬奧會。

這名官員強調，法國對於派外交官員出席冬奧的立場，仍在討論階段，尚未拍板定案。

法新社說，布朗蓋作為教育與體育部長，他的表態層面是說，法國沒有體育抵制北京冬奧會。但是，外交層面，法國是否外交抵制北京冬奧會，是應該由外交部長來表達。

據中央社說，然而在布朗蓋受訪時說法國不會外交制裁北京冬奧的幾乎同時，法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）予以反駁，並表示他仍在尋求歐盟對北京冬奧可能的外交抵制，採取共同立場。法國外長在記者會上表示：“我們贊成採取共同立場，將會在下一場或下下一場（歐盟）外長會議考慮所有問題。但這個問題必須以歐洲層面處理。”

就法國贊成歐盟對北京奧運會採取共同立場，路透社今天報道稱，法國外交部長勒德里昂周四稱，歐洲有必要在外交抵制2月北京冬奧會一事上採取共同立場。

勒德里昂在巴黎與德國外交部長貝爾博克舉行了聯合記者會。此前法國教育部長Jean-Michel Blanquer表示，法國將不會抵制北京冬奧會。