漫長的去法國殖民化：新喀里多尼亞開始第三次也是最後一次自決公投

新喀里多尼亞人在巴黎時間12月11日晚21點前往投票站，開始第三次也是最後一次自決公投。這裡的去法國殖民化已經進行了超過30年，如今新喀里多尼亞所處的印太地區緊張局勢正在加劇，又因其戰略重要性，法國本土對本次公投高度關注。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道稱，有184332人登記在特別投票諮詢名單上。當地政府在島上部署了一系列重要的安全措施，2000名憲兵、警察和士兵嚴陣以待。分離主義者們宣布不會參加投票，理由是無法組織“公平的投票”。然而本次投票是1988年巴黎-馬蒂尼翁協議發起的進程當中的關鍵一步，旨在讓新喀里多尼亞的原居民卡納克人和白人定居者的後裔卡爾多奇人之間達成和解。此後的“努美阿協定”為這個法國海外領地確立了為期20年的非殖民化進程。“努美阿”協議規定連續舉行三場全民公決，以詢問居民是否希望該島“實現完全主權並獨立”。前兩次選舉均由親法國派獲勝，2018年的全民公投當中，選擇留在法國的支持率為56.7%，2020年為53.3%。

然而，第三次公投發生在急劇變化的情況下：一方面，這個擁有約150萬平方公里專屬經濟區的群島，因中國的崛起而成為戰略要地；另一方面，新喀里多尼亞生產的鎳和鈷已成為新電池市場必不可少的礦產資源，這也是地球生態轉型的保障。

12月11日，法國總統馬克龍保證，無論公投結果如何，“公投之後，新喀里多尼亞都將與法國共處”，特別是“考慮到該地區的地緣政治現實”。今年六月，喀里多尼亞行動者與法國中央政府決定，本輪公投之後，將開啟一段“穩定和趨同的時期”。如果新喀里多尼亞這次選擇留在法國，那麼雙方將“制定留在法蘭西共和國之內的新法規”；如果新喀里多尼亞這次選擇獨立，那麼“將研究新國家的憲法”。