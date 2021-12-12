新喀里多尼亞公投96%選票反對獨立 馬克龍：法蘭西萬歲

法屬新喀里多尼亞在12月12日的公投中明確拒絕獨立。據法國駐新喀里多尼亞高級委員會在統計了所有選票後，反對獨立的支持率達96.49 %。由於獨立運動抵制公投，投票率大幅下降，達到43.90%，共80938名選民參與了公投。就公投結果，法國總統馬克龍發表電視講話稱，“今晚，法國更加美麗，因為新喀里多尼亞已經決定留下來。”

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根據法國駐新喀里多尼亞高級委員會周日公布的官方結果，新喀里多尼亞以96.49%的得票率對獨立進行了大規模的“反對”。“贊成”一方獲得了3.51%的選票，空白和無效票佔2.99%。當地支持獨立的政黨曾宣布不會參加公投，理由是在該群島自9月以來一直受到新冠疫情的影響，卡納克人處於悲痛之中的時候，不可能組織“公平的競選”。

由於獨立派政黨呼籲抵制投票，本次公投投票率為43.90%，與之前的兩次公投相比，投票率大幅下滑。法屬新喀里多尼亞位於南回歸線附近，處於南太平洋，位於澳大利亞布里斯班以東約1500公里。該地區整體主要由新喀里多尼亞島和洛亞蒂群島組成，在印太地區和法國的印太戰略中具有重要的戰略意義。

根據1998年的《努美阿協議》，法國承諾在1998年至2018年期間向新喀里多尼亞政府移交除國家主權之外的一些權限和若干機構。

《協議》還規定：“在今後的15—20年內，該群島將就獨立舉行全民投票，如3/5的人選擇獨立，法國則交出其餘權力，如獨立被否決，可在隨後4年中再舉行兩次投票，如果獨立在第二次投票又被否決，將重新商議該群島前途。”

在2018年和2020年舉行的前兩次公投中，當地選民投票不支持獨立，選擇繼續留在法國。周日是法屬新喀里多尼亞舉辦的第三次、也是最後一次獨立公投。

馬克龍周日在巴黎時間下午發表了電視講話。他在講話中說，“喀里多尼亞人選擇繼續留在法國。他們已經自由地決定這樣做。對於整個國家來說，這種選擇是一種驕傲和認可。”

馬克龍說，“今晚，法國更加美麗，因為新喀里多尼亞已經決定留下來。我們所有人都應該以雄心壯志和尊重來書寫我們的歷史：一段毫不含糊地記住卡納克人的歷史，他們是《努美阿協議》承認的第一個族群，他們在國家社會中的存在是一個寶貴的機會。”

馬克龍說，“這段歷史毫不掩飾地承認後來到達新喀里多尼亞群島上的喀里多尼亞人的貢獻，他們在那裡紮下根來，作為自由人生活。一部展望未來的歷史，展望我們這個世紀的挑戰，展望太平洋的挑戰，它是我們國家空間的一個組成部分。”

馬克龍說，“法國人，親愛的新喀里多尼亞同胞們，法國為成為你們的祖國而自豪。今天晚上，她再次承諾保護你，並陪伴你，無論情況如何。”演講最後，馬克龍說，“新喀里多尼亞萬歲；共和國萬歲；法蘭西萬歲。”

馬克龍隨後還在推特上寫道，“喀里多尼亞人選擇了法國、團結和信任。我對此感到非常自豪。現在要靠我們繼續建設我們的先輩們所夢想和發起的共同命運。”