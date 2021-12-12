2022年法國小姐大賽：大巴黎地區選手奪冠，賽制爭議不斷

“法國小姐”比賽雖然引發的爭議越來越大，但觀看賽事的民眾熱情依舊不減。今年法國小姐大賽桂冠由大巴黎地區選手摘取，周六至周日晚在TF1電視台的現場直播吸引了近730萬觀眾觀看。去年這個數字是860萬，創下了自2006年以來的收視記錄。

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大巴黎地區小姐黛安·萊爾24歲，擁有國際商務文憑，從事房地產開發，身高1米77，黑髮，力壓其他眾地區選手成為2022年法國小姐冠軍。亞軍和季軍獲得者分別是馬提尼克島選手，和阿爾薩斯選手。黛安·萊爾表示，“作為一名女性，我想表明我們可以成為法國小姐，同時做一個女權主義者”；“對我來說，女權主義意味着我能決定去做我想做的事”。

“法國小姐”大賽只針對身高不低於1.70米、年齡在25歲以下的單身女性，這引起了越來越多的爭論。早些時候，法國男女平等事務部長伊麗莎白·莫雷諾曾評價認為，法國小姐的選舉規則屬於“過去”。“法國小姐”賽事公司總裁喬伯特在2022年度比賽的介紹中宣布，候選人將首次獲得決賽的報酬，而不是排練的報酬。她承認說，“有的標準可以改變，以適應時代（......）要求單身這一條規則，肯定已經過時了”。法國男女平等事務部長莫雷諾表示，正在和“法國小姐”賽事公司總裁喬伯特討論讓變性人參與大賽的可能性。

對此，黛安·萊爾表示，“的確，法國小姐的選舉規則是過去的（產物），但我們喜愛這種過去，這畢竟是一年一度的盛會…法國小姐大賽永遠都會是法國小姐大賽，它一直以來都是如此的，人們這麼多年來也是一直熱愛這個比賽，我不認為現在有必要對賽事進行更改”。法國文化部長羅絲琳·巴切洛特也在周五通過電視台BFMTV表示：“我喜歡法國小姐比賽（......）這是一場有趣而迷人的比賽”，“我們需要輕鬆一點，而且這些年輕姑娘們遠非蠢貨”。