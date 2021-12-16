馬克龍電視訪談總結政績 反對派抨擊其競選卻不明說

法國總統在周三晚間播出的一個預先錄製的採訪中對他上台後近五年來的政績進行總結，包括經濟改革，黃馬甲運動到新冠疫情等，雖然他並未正式宣布角逐連選連任，但讓觀眾感到他希望在愛麗舍宮再呆五年。

廣告 繼續瀏覽後續

這個名為 "法國將走向何方 "的節目於周日在愛麗舍宮的宴會廳錄製，播出時間長達三個小時。 法國將於明年4月10日舉行第一輪總統選舉，馬克龍沒有像預期的那樣回應反對派的迫切呼籲，宣布正式參選。由於法國對總統參選人的媒體曝光時間有平等的限制。所以，在距離總統選舉不到四個月的時候，馬克龍長時間的訪談受到已經宣布候選人的反對派和支持者的指責。反對派們譴責這個訪談是對候選人發言時間 "公平性 "的攻擊，而執政黨則捍衛總統向法國人解釋自己政策的權利。

愛麗舍宮的幾位競爭者員提出上訴要求裁判，並將此事提交給高級視聽委員會（CSA）裁決。

在電視訪談中，記者多次問及他可能的候選資格，馬克龍回答說" 考慮到國家（也考慮到自己）的情況，還不能回答這個問題"。但他也說 ，"我從未想過我們能在五年內完成所有事情"，希望 "繼續向前"。

他說， "2017年他不為大眾所知指，法國人選擇了他（在2017年），之前他對法國人並不熟悉，但學會了相互了解。"馬克龍將在下周二將迎來44歲生日。

馬克龍在2017年當選時，承諾克服左右分歧，他解釋說，他的項目建立在 "解放/保護/統一 "的三要素上。他在訪談中說，"我不相信野蠻，我不贊成弱肉強食！"。："我贊成責任、功績，但也贊成在困難的時候相互幫助和團結。“

馬克龍為2020年大流行病爆發後推出的 "不惜一切代價 "政策進行了辯護。他說這一政策之所以是可能的，是"因為我們有可信度，有穩固性，與勞動力市場的改革，與重建的吸引力相聯繫"。

對於充滿爭議的退休改革制度，他指出由於健康危機，養老金改革必須重新啟動，但要 "走向一個簡化的系統"，"大概有三個主要計畫"，即公務員、私營部門僱員和自營職業者。他承認，按照他最初的打算，將它們從42個減少到一個，"太令人焦慮了"。

法新社報道，訪談中，在對自己的行動進行積極描繪的同時，馬克龍承認犯了一些錯誤，但他說最重要的是，他從2017年以來所面臨的各種危機中 "吸取了教訓"。他也承認法國的公共債務狀況需要警惕。他希望 "朝着退出所謂的特殊養老金計畫 "的方向發展，稱希望有一個簡化的系統。