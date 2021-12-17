檢測陰性或將無法獲取健康碼：法國欲立法強推新冠疫苗接種

自新冠大流行開始以來，法國6700萬人口中已有超過121000人死於新冠病毒。法國是歐盟疫苗接種覆蓋率最高的國家之一，幾乎90%的12歲以上的人口已經接種了疫苗。然而面對奧密克戎變種的興起，試圖避免新限制措施的法國政府希望給那些尚未接種新冠疫苗的群體大力施壓。

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法國總理讓·卡斯泰12月17日星期五晚在衛生國防委員會會議後宣布，將在明年1月初提交一項法案，希望將現行的新冠健康通行證轉變為疫苗接種通行證。

若這項法案得到通過，那麼人們要進入受此通行證約束的地方，例如餐廳、文化場所、娛樂場所等，只提交核酸或者抗體的陰性測試結果將不再足夠。想獲取健康碼，人們將必須接種新冠疫苗，或在新冠感染痊癒後接種加強針劑。接種加強針的時間，應該是上一針接種後滿4個月，而不是5個月。

卡斯泰表示：“我們承認，這是對未接種疫苗的人施加的壓力”，“因為未接種疫苗者，代表了住院患者的大部分”；“我們給這些猶豫不決的法國人留了很多時間，但一月份我們會加強疫苗接種的激勵措施…數百萬法國人拒絕接種疫苗，這將整個國家的所有人的生命置於危險之中，並影響絕大多數人的日常生活，這是不可接受的”。

卡斯泰表示，最令人擔憂的是奧密克戎變種的興起，該變種極具傳染性，從2022年初起可能在法國“佔據主導地位”。因此，即使強化接種新冠疫苗的政令不會立即生效，政府也希望進一步加快疫苗接種的行動。

法新社指出，誠然輝瑞等疫苗商宣布，加強針似乎明顯增強了抗擊新冠的免疫力，但我們還遠未知道這種影響會隨着時間的推移持續到什麼程度。然而，這並不意味着疫苗會失去所有效力。因為抗體只是免疫反應的一部分，它也涉及一種T淋巴細胞，更難測量，但這種“細胞免疫”，尤其是對形式嚴重的疾病，仍然起着非常重要的作用。