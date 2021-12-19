法美海軍簽署《戰略互操作性框架》文件：雙方合作願望達到頂峰

法國海軍和美國海軍的代表12月17日簽署了一項《戰略互操作性框架》文件。該協議為兩國海軍在未來二十年加強合作鋪平了道路，特別是強化雙方的共同操作和行動能力。

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據了解，來自法國海軍國際關係協調部門的克里斯托夫·盧卡斯海軍中將（Christophe Lucas）和他的美國同行比爾·梅爾茨海軍中將（Bill Merz），分別代表法國海軍參謀長和美國海軍作戰部長簽署了這一《戰略互操作性框架》文件。雙方原計畫由兩位海軍長官在巴黎舉行戰略對話，受疫情影響由下級軍官代行簽署協議。

據法國海軍方面介紹，該計畫是自兩年前開始商議的結果，為雙方在未來20年內不斷改善兩國海軍之間的互操作性設定了具體目標，包括對行動範圍高端的針對性努力；其內容涉及對海洋空間的控制和力量投送。該計畫促進了兩國海軍工作人員之間的接觸，並規定建立一個授權交流機密信息和數據的框架。

法國海軍的聲明表示，“因此，這項工作標誌着向前邁出了非常重要的一步，也標誌着加強兩國海軍合作的共同願望達到了頂峰，儘管兩國最近跨越了動蕩的海洋。”這則指的是由澳洲潛艇事件引發的法美兩國關係的外交風波。