法國新冠1日新增15075例重症監護逾3000 假健康通行182000張

法國新冠病毒最新統計：根據費加羅報指出，過去 24 小時內發現了15,075 新增感染病例，重症監護患者超過 3,000人。

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在法國，新冠病毒感染案例繼續快速擴散蔓延，截止周一，有 15,918 名患者住院，而周日數據為 15,528 名。 在過去的 24 小時內，已有 1,466 人入院。 3,025 名 新冠病毒患者也住院接受重症監護，其中 340 名自前一天起入院。 自 5 月 29 日以來，重症監護病房的病患尚未達到 3,000 人的門檻尚未。此外，當局查獲182,000 張假《健康通行證》。

費加羅報指出，過去 24 小時內還發現了 15,075 新增感染病例，而上周一的同類數據為 12,036 例。 病毒檢測陽性率為6.8%。 在過去 24 小時內，再有 225 人死於醫院，自法國新冠病毒爆發大流行以來，醫院死亡人數達到 94,703 人。

法國最高衛生署開綠燈，批准H為 5至11 歲兒童的疫苗接種新冠疫苗。該署指宣布，“由於經過檢測，輝瑞疫苗對目前流行的主要變種病毒的有效性和令人滿意的耐受性，在徵得父母同意的情況下，地方衛生局認為輝瑞的疫苗可以從 5 歲開始使用”，並且 還建議優先為12 歲以下 “初中生”接種疫苗，俾能快速完整化對於12 歲及以上兒童的疫苗接種活動。

法國查獲182,000張假健康通行證

此外，內政部周一起草的一份新報告指出，根據所進行400項調查的一部分結果顯示，自今年夏天實施健康通行證措施以來，警方共查獲了 182,000 份偽造的健康通行證。

此前上周四，內政部給出的前一個調查數據報告，查獲了 110,000 張偽造的健康通行證流通在市面上。

與此同時，歐盟昨天宣布檢驗核准通過《諾華疫苗》。

另外，因變種病毒導致疫情有捲土重來態勢，原本明年1月舉行的達沃斯論壇延後至夏天才舉行。