法國三家伊斯蘭教聯合會簽署“法國伊斯蘭原則憲章”

12月25日星期六，法國三家聯合會宣布決定簽署法國政府提出的，與總統馬克龍任期內大力推進的“反分裂”相關“法國伊斯蘭原則憲章”。

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法新社報道稱，這三家聯合會分別是法國土耳其穆斯林協調委員會的土耳其聯合會，總部在德國科恩的歐洲穆斯林總聯合會“國家視野”，以及自稱與印度巴基斯坦伊斯蘭運動“塔比吉宣教”相關的“信仰與行動”運動。三家聯合會在一份聯合聲明中宣布，“通過這一莊嚴的舉動，我們邀請法國穆斯林宗教信仰委員會的所有成員聯合會與我們彙聚”。

此前，這三家法國伊斯蘭教聯合會曾拒絕簽署法國政府的“法國伊斯蘭原則憲章”。法國政府則譴責“外國勢力的干預”，並“重申伊斯蘭與法蘭西共和國的‘兼容性’，例如男女平等的問題”。

今年一月，法國穆斯林宗教信仰委員會曾宣布，就“法國伊斯蘭原則憲章達成了一致”，但上述三家聯合會當時譴責之前對“法國伊斯蘭原則憲章”的內容沒有進行討論或意見收集，同時認為，“法國伊斯蘭原則憲章”有可能讓穆斯林的自信“變得脆弱”。不過，三家聯合會在拒絕簽署的同時，仍然留在了法國穆斯林宗教信仰委員會內。四月，法國內政部長警告，在“憲章”簽署問題上“沒有任何可以談的”，且稱政府將加大力度，管控其宗教協會和協議之外的學校活動。

法新社指出，法國穆斯林宗教信仰委員會成立於2003年，是法國政府在有關穆斯林宗教信仰問題上的重要對話對象。至於包括巴黎大清真寺在內的另外4方，已經決定退出法國穆斯林宗教信仰委員會，另外成立“協調會”。這讓法國穆斯林宗教信仰委員會一度陷入了動蕩。