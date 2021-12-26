“不說出名字的強制新冠疫苗接種”：法國提速立法

綜合費加羅報，巴黎人報，法國國營電視台等其他多家法媒報道，“新冠疫苗健康通行證”草案在本周已提交至法國最高行政法院，預計將於12月29日在國民議會開始審議。

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面對洶湧的新冠疫情，法國政府希望能通過法案，將現行的新冠健康碼的獲取資格大幅縮緊，如果法案得到通過，檢測陰性報告將無法讓人拿到出入一些例如餐飲文娛等場所必需的健康碼。除了感染新冠之外，唯一的獲取途徑將僅剩接種新冠疫苗。且鑒於陰性報告的有效性被從72小時縮短到24小時，而實際操作中陰性報告的出爐需要幾小時到48小時不等，新法案若通過，將“幾乎切斷不想主動感染新冠，且不想打疫苗者群體獲取健康碼的渠道”。包括上述媒體等在分析或引述專家觀點時，稱這是"不說出名字的疫苗強制接種"。

“新冠疫苗健康通行證”草案預計在明年一月中旬通過，當中指出，“儘管到目前為止，疫苗接種和健康通行證已經可以限制疫情對醫療保健系統的影響，但醫療資源仍然處於高度緊張的狀態，而在前幾波疫情中不得不推遲的醫療干預措施，也要再次提上日程表”。這一份文本還指出，“疫苗接種所帶來的保護效果也往往會隨着時間的推移而降低，因此需要注射加強劑量，以保持足夠的免疫力…超過100萬名被確定為有風險的人，仍未開始接種疫苗”。“為了在不採取普遍限制措施的情況下保護民眾，並且鑒於目前疫苗接種是唯一可以持久對抗病毒的工具，法國政府打算加強現有的管理健康危機的工具”，“用疫苗接種證，取代現行的健康證，並進一步加強打擊欺詐的措施”。

在現階段，法國政府和各方還未就各大企業中廣泛檢查新冠疫苗接種證明的意向達成統一，不過本次的法案，可能會讓這個話題重新浮出水面。

根據周末發送給法國最高行政法院的文本，新冠疫苗接種證的擬議範圍仍是現行健康證的使用範圍，即休閑活動、餐廳酒吧等場所、集市、研討會和貿易展覽，以及跨區域運輸。這些向公眾開放的機構的員工必須持有健康通行證，如果草案通過，他們必須能夠出示疫苗接種證明，或者出示預定好的疫苗接種日程表。具體細節仍有待確定。

此外，這份草案確定，人們可以出示新冠康復證明和/或疫苗接種禁忌的情況，以代替新冠疫苗接種通行證。

法國政府還希望在例如疫情高峰期，保留讓人們出示多種證件的可能性。例如，除了出具新冠疫苗接種證書，還要提交陰性檢測報告。對於因醫療原因無法接種疫苗的人，在某些情況下可能會要求進行陰性測試。

“新冠疫苗健康通行證”的法律草案還規定，加大適用於疫苗接種證欺詐行為的處罰規模。當中建議，負責核查新康通行證和或將出爐的疫苗接種證的人員，在有疑問的情況下，可以索取被檢查者的身份證件進行核對。法國內政部於12月20日星期一宣布，目前有18萬2000張虛假健康通行證在法國流通。