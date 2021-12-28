法國單日確診再創新高 衝向18萬

法國單日新增新冠確診病例接近18萬例，為179807，單日確診再創新高。總理和衛生部長維蘭27日舉行的聯合記者招待會上表示：明年1月中旬，法國新增的確診病例有可能到達25萬。

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為了使得疫情擴散得速度不要這麼快，政府沒有採取12月31日宵禁的強硬措施；節後開學時間也保持在明年1月3日。但法國內政部長達爾馬寧已經要求省長設法說服希望聚在一起迎接新年的各種聚會活動。同時恢復要求民眾在戶外必須佩戴口罩。法國總理卡斯泰27日宣布了限制大型聚會活動人數，室內聚會人數不應超過2000人，室外聚會人數不超過5000人。

法國流行病學家科斯塔利亞拉（Dominique Costagliola）在接受法國《世界報》專訪時表示：政府宣布新的防疫措施太晚了。應該在12月中旬奧密克戎一出現的時候立即採取更加嚴格的防疫措施。

28日，因患新冠住院的人數還在增加；總數為17405人；重症搶救人數為3416人。

專家們提醒政府，為了限制“污染和接觸病例的增加對社會的影響，這可能導致公共和私人服務癱瘓”，政府必須在本周末之前“調整”防疫規則。對檢測呈陽性及其接觸病例的人實施更加嚴格的隔離措施。

法國教育部長布朗凱28日接受記者採訪時表示：明年開學時間不變，仍為1月3日。但小學校課堂如果發現一例確診病例，返校的要求更加嚴格。過去僅需提供一次檢測結果；今後需要提供幾天內至少進行兩次陰性測試結果才可以返回學校。

對於企業來說，政府提出了在可能的範圍內，必須有每周3天的遠程工作的硬性要求。那麼對不遵守這項規定的單位是否應該罰款？政府還有考慮好。根據工會組織人士透露的消息，周三國民議會在審議疫苗接種通行證時會提出具體的規定。

此前只允許法國藥房出售《自我測試劑》。從29日開始一直至2022年1月31日，全法大超市已經有權出售自我測試劑。這個決定讓周日都開門營業的藥房很不滿意。但政府解釋說，為應對“前所未有”的需求，政府不得不設法“使供銷渠道多樣化”。

法國文化界對政府提出的“半數原則”(Jauge)感到很不滿。他們表示，總統候選人的政治選舉活動沒有任何的要求，而為什麼對文藝活動這麼苛刻。法國會展行業聯盟(UNIMEV)提出嚴正抗議。他們表示：僅2022年1月，由於室內活動人數不得超過2000人。文化界將被判取消130個大型文藝活動；經濟損失高達10億歐元。

法國夜總會也被勒令暫時全部關閉。體育界特別是橄欖球協會擔心，疫情會使得他們的門票收入跌入低谷。

一些醫院的護士開始罷工，抗議人手不足；工資太低。28日，法國總理和法國衛生部長前往巴黎東南郊區的克雷泰伊（Créteil）醫院視察。總理宣布，從2022年1月起，重症監護室的護理人員每月可獲得100歐元的補貼。全法國將有2萬4000名護士受益。