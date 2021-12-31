巴黎大區工商會法中交流委員會邀請企業界和文化名人參與促進法國對華出口

為促進法國對華出口，巴黎大區工商會法中交流委員會決定邀請法國企業界和文化界熟悉中國事務的名人和法國企業界分享他們的中國經驗，幫助法國企業主們了解怎麼和中國人溝通，怎麼未雨綢繆， 在中國怎麼開發穩固高效的業務關係。分享主題定為 “了解中國的崛起 ”。

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二十年前中國加入世貿組織之後，中國經濟產生的附加值由2001年的13000億美元提高到二十年後的143000億美元， 而歐洲在同一時期的附加值只增長了一倍。在過去二十年間，中國對歐洲的外貿出超翻了5倍，由1999 年的330 億歐元增長到2020年的1800 億歐元。

面對中國經濟附加值的迅猛擴張，面對中國對歐洲貿易出超的持續倍增，巴黎大區工商會法中交流委員會正在籌備分享會，由有中國經驗的法國實業家和法國漢學界權威，從2022年第一季度開始，一起向法國企業界分享他們的中國經驗和他們對中國文化環境的認識，為法國企業加大對華出口做一些基礎性的、文化性的準備。

企業界方面有法國賽博集團總裁 Thierry de La Tour D’Artaise。 賽博集團是全球小家電的標誌型企業之一。中國是賽博集團最大的市場，賽博集團在中國有7家工廠。Thierry de La Tour D’Artaise 將向法國企業主同行介紹， 在自己的領域裡怎麼樣做到去中國當行業領袖。

文化界，巴黎大區工商會法中交流委員會邀請了法國教育部榮譽總學監、著名漢學家白樂桑向法國企業家們介紹他眼裡的中國思維，把中國人的世界觀和中國人為人處事的風格講給希望去中國尋找新市場，擴大業務的法國企業家們聽。

巴黎大區工商會法中交流委員會還邀請以設計法國未來主題公園聞名的建築師 Denis Laming 向法國企業界介紹他是怎麼和中國人溝通，與中國人一起工作的。Laming 在中國參與設計了好幾個項目，他最想分享的是，中國人把未來40年的事都想到了。

法國經濟學家 Clément Malgouyres 的研究顯示， 中國對法國出口，在2001年和2007年間，造成法國工業界損失了9萬個工作崗位。 美國這邊，特朗普政府因為貿易逆差對中國掀起的貿易戰造成逆差從20年前的830億美元擴大到現在的3100 億美元。

巴黎大區工商會法中交流委員會提出，邀請法國企業界和文化界熟悉中國事務的名人來和企業界分享他們的中國經驗，就是為了幫助法國企業主們了解怎麼和中國人溝通，怎麼未雨綢繆， 怎麼開發穩固高效的業務關係。這次分享題為“了解中國的崛起”，將於2022年3月9日舉行。